مصرحا في مؤتمر طهران لرؤساء البرلمانات الاسلامية؛

لاريجاني يدعو الي تعزيز التعاون البرلماني لدعم العلاقات الاقتصادية بين الدول المسلمة

طهران / 16 كانون الثاني / يناير /ارنا – اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني علي مواصلة التعاون الهادف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء في اتحاد البرلمانات الاسلامية.

جاء ذلك في كلمة لاريجاني خلال مراسم افتتاح مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي انطلق اليوم الثلاثاء في دورته الثالثة عشرة بطهران.
وشكر لاريجاني لرئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني علي حضوره اعمال المؤتمر؛ كما اعرب عن تقديره لدولة مالي علي جهودها خلال توليها الرئاسة السابقة لاتحاد برلمانات العالم الاسلامي.
واكد رئيس البرلمان الايراني ان الحكومة المالية اولت اهتماما خاصا خلال العام الماضي ودأبت علي عقد اجتماعات الاتحاد بما يليق ومستوي التحديات التي واجهت العالم الاسلامي في تلك الفترة.
وتطرق رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي قرار الرئيس الامريكي بشان نقل سفارة بلاده الي القدس الشريف، منوها الي ان اتحاد البرلمانات الاسلامية عقد عددا من الاجتماعات علي اعقاب هذا الحدث.
واثني رئيس السلطة التشريعية في ايران علي تضامن مسؤولي الدول المشاركة في مؤتمر طهران لاتحاد البرلمانات الاسلامية بشأن حادث ناقلة النفط الايرانية؛ مؤكدا ان العالم الاسلامي يمرّ اليوم بقضايا معقدة ينبغي استعراضها ولافتا الي اهمية القضية الفلسطينية في هذا المؤتمر.
واردف لاريجاني قائلا ان تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء في اتحاد برلمانات العالم الاسلامي يشكل احد اهم المحاور التي يرتكز عليها المؤتر؛ مبينا ان الدول الاعضاء وضعت آليات في هذا الاطار وانجزت بعض الخطوات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها.
واشار رئيس البرلمان الايراني الي موضوع حقوق الانسان بوصفه احد محاور مؤتمر طهران لرؤساء البرلمانات الاسلامية؛ مشددا علي ان الدول الاسلامية تمتلك اسسا حقوقية رصينة واجرت محادثات جيدة فيما بينها حول هذا الموضوع.
وفي معرض الاشارة الي موضوع المراة والاسرة، قال انهما مدرجان علي جدول محاور المؤتمر، منوها الي ان المرأة المسلمة حققت حضورا ملوحظا علي صعيد برلمانات العالم الاسلامي.
وفي الختام تطلع رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي نجاح هذا المؤتمر ومن خلال التعاون بين الدول الاعضاء، في المضي قدما نحو تحقيق الاهداف المنشودة لدي العالم الاسلامي.
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لاريجاني يدعو الي تعزيز التعاون البرلماني لدعم العلاقات الاقتصادية بين الدول المسلمة

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