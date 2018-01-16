وزير الثقافة والارشاد الاسلامي: المسرح هو اوسع مظهر للحوار

وجاء في الرساله التي وجهها 'صالحي ' ان مهرجان الفجر الدولي للمسرح في دورته السادسة والثلانين هو 'مهرجان حوار المسرح الايراني' الحوار الذي مقوماته الفن والذي من المقرر ان يقوم الفنانون وبجميع ما يملكون من فن وثقافة اجرائه و علي اعلي المستويات وبمختلف الابعاد علي خشبة المسرح.

واضاف ان الحوار الجاري في عروق العمل الفني ومتلقيه يجد طريقه شيئا فشيئا نحو اصحاب الفن ليتحول الي دم بشري ليتحفنا جميعا نحن هواة الفن بانفاس وحياة جديدة منعشة ويجعلنا متدثرين برداء جديد في علاقتنا وهذه هي معجزة المسرح.

انتهي**م م** 1718

