اللواء باقري:

ايران اربكت النظام العالمي المفتعل من جانب دول الاستكبار

طهران/ 16 كانون الثاني/ يناير-إرنا – أكد رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية ان ايران اربكت خطة وأداء دول الاستكبار العالمي الرامية الي ايجاد نظام عالمي يتلاءم مع اهدافها.

وقال اللواء محمد باقري اليوم الثلاثاء خلال كلمة له في ملتقي اقيم في طهران تحت عنوان «المجتمع والمشاريع والتخطيط وميزانية القوات المسلحة»: إنّ القوات المسلحة في بلدنا تم تنظيمها بمسؤولية واقتدار و اتخاذ عنصر الردع بعين الاعتبار وإنها تتولي مسؤولية مواجهة التهديدات وصيانة الأمن.
وأشاد اللواء باقري في كلمته بجهوزية القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية التامة لمواجهة أي نوع من التهديد معتبراً هذه الجهوزية أمراً مصيرياً للبلاد. كما أشاد أيضاً بالدور الفاعل لايران في منطقة جنوب غرب آسيا الحيوية باعتبارها أهم مصدر لتوفير الطاقة.
وقال اللواء باقري: إنّ ايران إستطاعت في مجال القوة المسلحة إرشاد وتوجيه قواتها بتخطيط دقيق نحو الأهداف والطموحات التي تتطلع اليها الثورة وهذا ما جعل ايران بلداً لامثيل له.
وشدّد باقري علي ضرورة أن تكون جهوزية القوات المسلحة الايرانية متلائمة مع التهديدات الآتية من خارج منطقتنا كي لا يلحق ضرر بنا جرّاء ذلك معتبراً ايران رافعة لواء إنقاذ شعوب المنطقة من طوق الاستكبار العالمي مطالباً بتوظيف جميع الفرص لخدمة هذا الهدف.
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برچسب ها

سياسي

اللواء محمد باقري

جهوزية القوات الايرانية

مقارعة الاستكبار العالمي

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ايران اربكت النظام العالمي المفتعل من جانب دول الاستكبار

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