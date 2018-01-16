الرئيس روحاني:

دول المنطقة بأمس الحاجة إلي تحقيق الامن والديمقراطية

طهران/16كانون الثاني/يناير/ارنا- في معرض اشارته الي تصور الغرب الخاطئ عن الاسلام و الايحاء بانه لا يمت صلة بسيادة الشعب، أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني إن الغرب يتذرع بهذا التصور لفرض اشكال جديدة من الاستعمار علي الدول الاسلامية.

واضاف الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء في كلمة له امام الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي المنعقد بطهران، ان نهج النبي الاكرم (ص) في ادارة المجتمع افضل نموذج لسيادة الشعب لانه كان يجري مشاورات مع الناس و يستمع الي آرائهم و انتقاداتهم.
و اعتبر تعزيز مفهوم سيادة الشعب و الاهتمام بوجهات نظره، أهم استراتيجية لايران في التعاطي مع الغرب و اكد اننا و من خلال صناديق الاقتراع و منابر البرلمان و وسائل الاعلام و قنوات التواصل الحرة نعلن للغرب باننا بغني عن تدخلاته.
و في جانب اخر من كلمته اكد الرئيس روحاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم وحدة اراضي كافة دول العالم و تؤكد ان التضامن و التعاون بين الدول الاسلامية هو الحل الوحيد لازالة المشاكل التي تعاني منها الامة الاسلامية.
ونوه بان علاقات ايران مع الدول الاسلامية قائمة علي المودة و تعزيز الرأفة الاسلامية و من هذا المنطلق لا تعتبر أي دولة اسلامية منافسة لها و تعتقد بامكانية التعاطي مع جميع دول العالم حتي تلك التي هناك خلافات معها علي اساس الاحترام المتبادل و اجراء الحوار.
واعرب عن اسفه لان بعض الدول تسير في اتجاه خاطئ و تقوم بتأجيج الازمات بين الامة الاسلامية حسب ما تملي عليها امريكا و الكيان الصهيوني.
واكد ان القوي التي تقف وراء شن الحروب و ممارسة الضغوط السياسية و الاقتصادية و خلق الازمات في العالم الاسلامي و تعتبر بقائها رهن بإراقة الدماء و اثارة الخلافات و العنف و التطرف، لن تكن الود و الاحترام للشعوب المظلومة.
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الرئيس روحاني

الامة المسلمة

سيادة ا لشعب

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دول المنطقة بأمس الحاجة إلي تحقيق الامن والديمقراطية

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