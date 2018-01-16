رئيس الجمهوريه يوكد دور البرلمانيين في مواجهه مشاكل بلدانهم

طهران/ 16 كانون الثاني / يناير/إرنا - شدد رئيس الجمهوريه حسن روحاني امام موتمر البرلمانات الاسلاميه الذي افتتح اليوم في طهران علي ضروره ان يشمر اعضاء برلمانات الدول الاسلامية عن سواعدهم بعزم وإرادة راسختين ليلعبوا دوراً فاعلاً جاداً في مواجهة مشاكل بلدانهم.

وأكّد روحاني في خطابه الموجه إلي الوفود البرلمانية المشاركة في المؤتمر علي ضرورة الابتعاد كل البعد داخل وخارج البلاد عن اللجوء إلي القوي الاجنبية والفرقة داخل المجتمع وكذلك إثارة الحروب والأحقاد والأنانية وتفضيل المصالح الشخصية علي المصلحة العامة والابتعاد ايضاً عن التعصب والفكر الجاهلي واستبدال جميع ذلك بعناصر بناءة كالإكتفاء علي الذات والصبر والمداراة والتواصل والصداقة والوحدة وانتهاج العقلانية.
وقال الرئيس الايراني: إني باعتباري رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية أمد يد العون والمساندة صوبكم إذ أعتبركم زعماء خالقين للتيارات والأحداث في بلدانكم مطالباً إياهم بدعم ونشر المفاهيم الانسانية المتعالية التي تساعد البشر في المضي قدماً علي أساس فطرته.
وختاماً أعرب الرئيس الايراني عن أمله بأن يستطيع الجميع المضي الي الامام بهدف نشر العدالة والسلام والمساواة والاخوة والوسطية في العالم الاسلامي عبر الإحتماء بالتعاليم القرآنية القيمة وسنة النبي صلي الله عليه وآله الحسنة واللجوء إلي مبدأ التعايش السلمي والسعي إلي التركيز علي مبادئ كمبدأ المسعي المشترك والتحاور والتفاعل البناء لخلق عالم تعمه الأجواء الروحانية والعزة والرخاء فارغاً عن التبعيضات والعنف.
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مؤتمر البرلمانات الاسلامية

طهران

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رئيس الجمهوريه يوكد دور البرلمانيين في مواجهه مشاكل بلدانهم

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