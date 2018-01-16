نساند التفاعل المتكافئ حيال العالم الاسلامي دون اية نظرة استعبادية

واضاف الرئيس 'روحاني' الذي كان يتحدث في افتتاح المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الاسلامية أن الظروف الحساسة التي يمر بها العالم الاسلامي يمكن تجاوزها عن طريق مشاركة الشعوب بشكل حقيقي وعادل في تقرير مصير بلادها وهنا ياتي الدور الهام الذي يمكن ان تلعبه البرلمانات في اظهار رأي الشعوب ومشاركتها في إدارة البلاد.

واستطرد يقول ان العالم الاسلامي اليوم يتعرض لتحديات و أن القوي الأجنبية لن تساهم في إزالة العقبات والتحديات التي تواجهها الشعوب المسلمة من فقر ومشاكل اقتصادية وتنموية بل إن القوي الأجنبية تهتم فقط بتطوير مصادرها الخاصة علي حساب الآخرين ولا تخطو خطوة واحدة في سبيل تخفيف آلام الشعوب الأخري فهي فقط تبيع الأسلحة لمختلف الدول وتدعم سباق التسلح في المنطقة مما يزيد الخلافات بين الدول وبالتالي تعزز بقائها في المنطقة.

واضاف أن حل المشاكل يأتي من الداخل وليس من الخارج وعلي الجميع السعي في سبيل تذليل المشاكل الداخلية دون الاعتماد علي القوي الخارجية فحن نساند التعاون البناء دون السماح باستعبادنا والتدخل في شؤوننا وهذا لايعني العزلة . وبل العكس تماما فاننا نساند التفاعل المتكافئ حيال العالم الاسلامي يخلو من اي استعباد او تدخل في الشؤون الداخلية للدول المسلمة.

انتهي**م م** 1718

