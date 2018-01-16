الرئيس روحاني:

لا يحق لبلد حسم مشاكله المحلية عبر إجتياح عسكري لدول اُخري

طهران/ 16 كانون الثاني/ يناير - إرنا – قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية انه لا يحق لبلد حسم مشاكله المحلية عبر إجتياح عسكري لدول اُخري وعلينا أن نتعاون بسلام ومصالحة ونحل مشاكلنا بأنفسنا دون تدخل أجنبي.

وقال الدكتور حسن روحاني في كلمة ألقاها امام المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي: إننا حُماة التواصل البناء وداعمو فكرة التكافؤ بين العالم الاسلامي وباقي الدول دون فسح المجال أمام الأجانب للتدخل في شؤوننا المحلية واستعبادنا.
وأضاف الرئيس الايراني: علينا جميعاً وضع خلافاتنا جانباً وتقليص حاجتنا الي الأجانب بفضل ما نتمتع به من كفاءات محلية وإجتماعية ومصادر ثروة غنية وعلينا أن نمضي إلي الأمام ساعين إلي رفع مستوانا والعمل علي تنمية متواصلة لعالمنا الاسلامي.
وصرّح روحاني في كلمته أمام المؤتمرين بأنه من الضروري الإعتماد علي الداخل لمعالجة مشاكلنا والتحديات التي نواجهها وإيجاد الحلول لها بدلاًعن اللجوء إلي الأجانب مؤكداً علي وجوب أن يتحلي التعاون بين أعضاء البرلمانات الاسلامية بطابع أكثر تنظيماً.
كما شدّد الرئيس الايراني علي وجوب الإعتماد علي الكفاءات والقدرات المحلية لإزالة العقبات الموجودة في مجتمعاتنا دون أن نصبو إلي هذا وذاك ولا نعني بذلك العزلة عن العالم.
وتابع إنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تري طريقاً سوي التواؤم والتعاون بين الدول المسلمة لاقتلاع جذور المشاكل التي نواجهها مع الأخذ بعين الاعتبار إحترام سيادة جميع الدول الاخري مذكراً بأنّ ايران تقيم علاقاتها مع باقي الدول الاسلامية وفق ركائز المودة والرأفة الاسلامية و إننا بالتأكيد لا نعتبر أي بلد منافس لنا ونعتقد بإمكانية التحاور والتعاون مع الآخرين حتي مع تلك الدول التي بيننا وبينها اختلاف في وجهات النظر.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

روحاني

مؤتمر برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاس

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لا يحق لبلد حسم مشاكله المحلية عبر إجتياح عسكري لدول اُخري

معظم المشاهدات

إنطلاق مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في طهران

إنطلاق مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في طهران

انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

بمشاركة وفود برلمانية من 44 بلدا؛

انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

ایران تدین الاعتداء الارهابی الذی ضرب بغداد الیوم

ایران تدین الاعتداء الارهابی الذی ضرب بغداد الیوم

ايران لن تسكت علي الحظر الامريكي الاخير

رئيس السلطة القضائية :

ايران لن تسكت علي الحظر الامريكي الاخير

الاعلان رسميا عن تشكيل التحالف الانتخابي الجديد (النصر للعراق)

في حوار خاص مع أرنا

الاعلان رسميا عن تشكيل التحالف الانتخابي الجديد (النصر للعراق)

أحدث الأخبار

عضو الوفد اللبناني: استضافة طهران لمؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية تدل علي فشل سياسة الضغط علي ايران

في حديث خاص مع 'ارنا'

عضو الوفد اللبناني: استضافة طهران لمؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية تدل علي فشل سياسة الضغط علي ايران

روحاني : ايران مستعدة لتنمية العلاقات مع الجزائر

خلال اللقاء مع رئيس البرلمان الجزائري؛

روحاني : ايران مستعدة لتنمية العلاقات مع الجزائر

العميد سلامي: نطاق التطبيق والعمل داخل القوات المسلحة يتطلب مساحة تخطيطية أكثر تعقيداً

العميد سلامي: نطاق التطبيق والعمل داخل القوات المسلحة يتطلب مساحة تخطيطية أكثر تعقيداً

لتتحد البلدان الإسلامية في التعبير عن مواقفها بشأن القدس الشريف

رئيس البرلمان القطري:

لتتحد البلدان الإسلامية في التعبير عن مواقفها بشأن القدس الشريف

قرار ترامب بشان القدس يعمق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار

ميشال عون:

قرار ترامب بشان القدس يعمق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار

موضوعات مرتبط