وزير الخارجية الصيني يعزي بضحايا ناقلة النفط الايرانية

بكين/16كانون الثاني/يناير/ارنا- بعث وزير الخارجية الصيني «فانغ يي» برقية الي وزير الخارجية محمد جواد ظريف معزيا بوفاه طاقم ناقلة النفط الايرانية وقدم فيها تعازيه للشعب الايراني واسر الضحايا.

و اضاف فانغ يي في برقية التعزية هذه، إن بلاده تفاجأت بهذا الحادث واوضح ان فريق الانقاذ الصيني وظف كل ما كان بوسعه لانقاذ طاقم الناقلة و ذلك بالتنسيق الوثيق مع الطرف الايراني.
من جانبه قدم المتحدث باسم الخارجية الصيني «لوكانغ» تعازيه الي ايران حكومة و شعبا سيما اسر ضحايا حادث ناقلة النفط المنكوبة «سانتشي» و اكد ان الحادث كان مؤلما جدا للصين إلا انها لم تتمكن من انقاذ البحارة الايرانيين رغم ما بذلت من جهود في هذا المجال.
واضاف ان الاتصالات مستمره مع الجانب الايراني حول هذا الحادث.
يذكر انه اصطدمت ناقلة النفط الإيرانية المسجلة في بنما بسفينة شحن صينية ضخمة مسجلة في هونغ كونغ، علي بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي'، ما أدي إلي مقتل طاقمها بالكامل وعددهم 32 شخصا، في حين تم إنقاذ جميع طاقم السفينة الصينية، وعددهم 21 شخصا.
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وزير الخارجية الصيني يعزي بضحايا ناقلة النفط الايرانية

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