ايران وسلوفينيا تؤكدان علي تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

بلغراد / 16 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد السفير الايراني في سلوفينيا مرتضي درزي رامندي ووزير خارجية سلوفينيا كارل ارياويتس، علي المسيرة التنفيذية للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الاقليمية والدولية.

واشار وزير خارجية سلوفينيا الي افتتاح سفارة بلاده في طهران العام الماضي واعتبر هذا الامر بانه يساعد في تعزيز العلاقات وقال، اننا نرغب في تطوير هذه العلاقات مستقبلا في جميع المجالات ومنها السياسية والاقتصادية.
واشار الي دعم الاتحاد الاوروبي لاستمرار وحفظ الاتفاق النووي مع ايران، مؤكدا علي سياسة بلاده في الالتزام بحفظ هذا الاتفاق.
ونوه الي الزيارة التي قام بها رئيس بلاده بروت باخور الي طهران العام الماضي، واعتبرها بانها شكلت منعطفا في العلاقات الثنائية.
من جانبه اشار السفير الايراني الي الارادة القائمة في البلدين لتطوير العلاقات الثنائية في جمبع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا علي الالوية وبذل الجهود في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ورحب درزي رامندي بمواقف سلوفينيا تجاه الاتفاق النووي، مستعرضا احدث التطورات الحاصلة في المنطقة.
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سياسي

ايران وسلوفينيا

درزي رامندي وكارل ارياويتس

التعاون الثنائي

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ايران وسلوفينيا تؤكدان علي تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

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