ابتكار: النساء حصلن علي 67 بالمائة من فرص العمل الموفرة العام الماضي

وخلال كلمة القتها الاثنين في الاجتماع السابع للبرلمانيات في اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، قالت ابتكار، ان للنساء دورا في المجتمع والمشاركة في سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية كما يتم احترام دورهن في الثقافة الاسلامية.

واكدت ابتكار بانه لا ينبغي استغلال المراة كاداة، مؤكدة الحاجة الي التعاون العملي لنشهد تحسين اوضاع النساء والاطفال في الدول الاسلامية.

واكدت بان النساء يمكنهن اداء دور ايجابي في تعزيز السلام الا ان النساء والاطفال يكونون هم الضحية في الكثير من النزاعات لذا فان هنالك حاجة للاهتمام الجاد بالوضع القائم.

واشارت الي ان النساء والاطفال في اليمن هم الاكثر تضررا من الحرب وفي ميانمار الوضع كذلك وقالت، انه في العراق كذلك ارتكب داعش الكثير من الجرائم ضد النساء ولكن لحسن الحظ فقد تم العمل جيدا في القضاء علي البلاء المتمثل بداعش.

وفي الاشارة الي دور النساء في البلاد قالت بان النساء حصلن علي 67 بالمائة من فرص العمل الموفرة في البلاد البالغ عددها 750 الفا خلال العام الماضي كما ان للنسوة الايرانيات دورا نشطا في قطاعي الفن والرياضة ايضا.

انتهي ** 2342

