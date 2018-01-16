خلال استقباله رئيس برلمان غينيا بيساو

لاريجاني: تصريحات ترامب السخيفة تكشف عن سجية قادة اميركا

طهران / 16 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ضرورة تضامن الدول امام استعلاء الاميركيين الذين يحتقرون الدول الاخري، معتبرا تصريحات ترامب السخيفة بانها تكشف عن سجية قادة اميركا.

وخلال استقباله في طهران الاثنين رئيس برلمان غينيا بيساو سيبريانو كاساما قال لاريجاني، ان الرئيس الاميركي يشتم الجميع مثلما اطلق قبل عدة ايام تصريحات سخيفة حول الشعوب والدول الافريقية وان هذا الامر يكشف عن سجية قادة اميركا.
ونوه الي ان الاميركيين وفي ظل روح الاستعلاء لديهم يحتقرون الدول الاخري لذا ينبغي علينا التضامن والتلاحم واضاف، ان الاميركيين يطلقون الارهابيين ضد دول المنطقة حيث ان هؤلاء الارهابيين يعملون بصورة ما في منطقة الشرق الاوسط وبصورة اخري في افريقيا.
من جانبه قال رئيس برلمان غينيا بيساو، ان ايران دولة كبيرة وانا بصفتي رئيس برلمان الاتحاد الافريقي اعلن دعمي للجمهورية الاسلامية الايرانية وادين تصريحات ترامب السخيفة ضد ايران.
كما ادان رئيس برلمان غينيا بيساو اجراءات الحظر التي لا اساس لها المفروضة من جانب ترامب ضد ايران.
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سياسي

لاريجاني وكاساما

ايران وغينيا بيساو

تصريحات ترامب السخيفة

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لاريجاني: تصريحات ترامب السخيفة تكشف عن سجية قادة اميركا

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