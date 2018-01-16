رئيس البرلمان التركي: اميركا تدعم جماعة ارهابية ضد اخري

وخلال لقائه رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني علي هامش اجتماع اللجنة العامة لاتحاد البرلمانات الاسلامية ابلغ قهرمان تحيات الرئيس التركي الحارة الي لاريجاني وقال نحن بلدان كبيران يلعبان دورا في ارساء ركائز السلام في المحافل الدولية وان تلاحمنا ومقاومتنا مهمان للغاية ولكن هناك من يحاول ضرب هذه العلاقات .

واعتبر ان الهيكلية الراهنة للامم المتحدة ليست مناسبة لارساء السلام في العالم واضاف، ان قرار عاما يملي من فوق علي مجلس الامن ومن ثم يجري بعد ذلك التباحث حوله بين الدول الخمس وبامكان واحدة منها نقض ذلك.

واكد قهرمان علي ان الاخوة والمساواة توفر ظروفا جيدة بين البلدين وقال ان البعض يحاول من خلال نشر الارهاب خلق المتاعب ومن هنا فان اقرار التعاون بين البلدين سيكون مثمرا لمحاربتهم في هذا المجال.

انتهي ** 2342

