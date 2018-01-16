لدي استقباله نظيره التركي

لاريجاني: التعاون بين ايران وتركيا حول القضايا الامنية بالمنطقة ضروري جدا

طهران / 16 كانون الثاني / يناير/ارنا-
اعتبر رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني التعاون بين ايران وتركيا حول القضايا الامنية بالمنطقة بانه ضروري جدا.

ولدي استقباله نظيره التركي اسماعيل قهرمان علي هامش مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية في طهران الاثنين، قال لاريجاني ان الاميركان يحاولون زعزعة اوضاع دول المنطقة ويسعون للقيام باعمال شريرة بالمنطقة وان خيوط ذلك جلية.
كما اشار الي ان الارهابيين تلقوا ضربة قاصمة في العراق فيما مازال الاميركيون يبحثون عن مغامرات في سوريا وقال من هنا فان تعاون ايران وتركيا في حقل القضايا الامنية للمنطقة امر ضروري للغاية .
وتطرق لاريجاني الي المتاعب التي خلقها اميركا للمنطقة مؤخرا وقال في ظل هذه الظروف يعد تطوير التعاون الاقتصادي امرا ضروريا وعلي اتحاد البرلمانات الاسلامية ان يمارس دوره في هذا المجال .
واعتبر رئيس مجلس الشوري الاسلامي مشاركة رئيس البرلمان التركي في مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية بانه امر قيم مؤكدا علي متانة العلاقات الودية بين ايران وتركيا .
ولفت الي التعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين وقال ان شطب الدولار من العلاقات التجارية الثنائية والاستفادة من عملة البلدين في المبادلات الاقتصادية يعد خطوة جيدة كما ان تطوير العلاقات بين المصرفيين امر مهم جدا للتجار في ايران وتركيا وللسياحة بين الجانبين .

وتابع بالقول، اننا مستعدون لتطوير اي تعاون كما ينبغي لاتحاد البرلمانات الاسلامية اداء دور نشط علي صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية.
واعرب لاريجاني عن ارتياحه لنشاط مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين وقال ان نظرة البرلمان الايراني الي تركيا نظرة ايجابية ونتطلع الي تعزيز العلاقات مع انقرة .
واكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي ضرورة دعم الشعب الفلسطيني والقدس الشريف لان الاميركيين يحاولون طمس هذه القضية شيئا فشيئا ولكن لا ينبغي لنا السماح بالمساومة علي حساب قضية فلسطين، مشددا علي دور تركيا المهم في هذا المجال.
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لاريجاني واسماعيل قهران

قضايا المنطقة الامنية

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لاريجاني: التعاون بين ايران وتركيا حول القضايا الامنية بالمنطقة ضروري جدا

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