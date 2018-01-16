الشيخ قبلان يدعو الي التضامن والتعاون في مواجهة الارهابين الصهيوني والتكفيري

بيروت/15 كانون الثاني/يناير/ارنا-طالب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلي اللبناني عبد الأمير قبلان قادة العرب والمسلمين والمسيحيين ب'التضامن والتعاون في مواجهة الارهابين الصهيوني والتكفيري، واستئصال مصادر وجذور ومنابع الفكر التكفيري وادواته.'

كما طالب قبلان في بيان 'نصرة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بعد عودة اللاجئين الي ديارهم'.
وإستنكر 'التفجيرات الارهابية التي ضربت بغداد وصيدا في أعمال وحشية تستهدف ازهاق الارواح واشاعة القتل والفتن.'
واضاف الشيخ قبلان بان 'هذه الاعمال الاجرامية تحمل بصمات الارهابين الصهيوني والتكفيري اللذين يمثلان وجهين لعملة واحدة هدفها القتل وبث الرعب ونشر الفوضي بغية اغراق بلادنا في دائرة القلق والذعر، وهي تتماهي مع ما يجري في فلسطين من عمليات استيطان جديدة تنذر بتشريد جديد للشعب الفلسطيني، فضلا عن الامعان في قهر وظلم هذا الشعب المقاوم المنتفض في وجه الاحتلال'.
انتهي**2054 ** 2342



برچسب ها

سياسي

الشيخ قبلان

لبنان

العراق

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الشيخ قبلان يدعو الي التضامن والتعاون في مواجهة الارهابين الصهيوني والتكفيري

معظم المشاهدات

انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

بمشاركة وفود برلمانية من 44 بلدا؛

انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

ایران تدین الاعتداء الارهابی الذی ضرب بغداد الیوم

ایران تدین الاعتداء الارهابی الذی ضرب بغداد الیوم

الحكيم يجدد دعوته لحوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر

الحكيم يجدد دعوته لحوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر

لاریجانی یدعو ترامب الي التخلي عن التصریحات غیر المدروسة والمهینة

لاریجانی یدعو ترامب الي التخلي عن التصریحات غیر المدروسة والمهینة

الاعلان رسميا عن تشكيل التحالف الانتخابي الجديد (النصر للعراق)

في حوار خاص مع أرنا

الاعلان رسميا عن تشكيل التحالف الانتخابي الجديد (النصر للعراق)

أحدث الأخبار

ايران وسلوفينيا تؤكدان علي تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

ايران وسلوفينيا تؤكدان علي تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

ابتكار: النساء حصلن علي 67 بالمائة من فرص العمل الموفرة العام الماضي

ابتكار: النساء حصلن علي 67 بالمائة من فرص العمل الموفرة العام الماضي

لاريجاني: تصريحات ترامب السخيفة تكشف عن سجية قادة اميركا

خلال استقباله رئيس برلمان غينيا بيساو

لاريجاني: تصريحات ترامب السخيفة تكشف عن سجية قادة اميركا

لاريجاني: التطرف مشكلة العالم الاسلامي اليوم

خلال استقباله رئيس البرلمان الجزائري

لاريجاني: التطرف مشكلة العالم الاسلامي اليوم

رئيس البرلمان التركي: اميركا تدعم جماعة ارهابية ضد اخري

رئيس البرلمان التركي: اميركا تدعم جماعة ارهابية ضد اخري

موضوعات مرتبط