الشيخ قبلان يدعو الي التضامن والتعاون في مواجهة الارهابين الصهيوني والتكفيري

كما طالب قبلان في بيان 'نصرة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بعد عودة اللاجئين الي ديارهم'.

وإستنكر 'التفجيرات الارهابية التي ضربت بغداد وصيدا في أعمال وحشية تستهدف ازهاق الارواح واشاعة القتل والفتن.'

واضاف الشيخ قبلان بان 'هذه الاعمال الاجرامية تحمل بصمات الارهابين الصهيوني والتكفيري اللذين يمثلان وجهين لعملة واحدة هدفها القتل وبث الرعب ونشر الفوضي بغية اغراق بلادنا في دائرة القلق والذعر، وهي تتماهي مع ما يجري في فلسطين من عمليات استيطان جديدة تنذر بتشريد جديد للشعب الفلسطيني، فضلا عن الامعان في قهر وظلم هذا الشعب المقاوم المنتفض في وجه الاحتلال'.

انتهي**2054 ** 2342

