نائبة ايرانية : 20 بالمئة من الايرانيات يتقلدن مناصب رفيعة في البلاد

جاءت تصريحات النائبة ذوالقدر اليوم الاثنين خلال الاجتماع النسوي لاتحاد البرلمانات الاسلامية في طهران؛ مؤكدة ان الجمهورية الاسلامية ومنذ انطلاقتها عمدت الي تعزيز مساهمة المراة في مختلف الانشطة الاجتماعية ودعم تواجدها الفاعل في المناصب السياسية والاقتصادية والثقافية.

ولفتت ذوالقدر الي ان البرلمان الايراني يولي اهتماما كبيرا الي دعم حقوق المراة والحؤول دون التمييز السلبي ضدها ويسعي لسنّ قوانين من شانها ان تزيد من الفرص وتعزز من قدرات المرأة في ايران؛ منوهة الي ان ظروف المراة الايرانية شهدت تحسنا كبيرا في ضوء تعزيز البني التحتية المناسبة في مجالات الصحة والتعليم.

واردفت القول ان تنامي عدد النائبات في مجلس الشوري الاسلامي خلال دورته الاخيرة يدل علي تحقق الاهداف المنشودة لدعم حضور المراة في مختلف الساحات داخل البلاد؛ منوهة في ذات السياق الي حضور 6096 امراة بصفة اعضاء مجالس البلديات والقري في ايران.

وفي الختام تطلعت النائبة في مجلس الشوري الاسلامي الي نجاح اتحاد البرلمانات الاسلامية في انتهاج سياسيات مؤثرة من شانها ان تقدم حلولا مناسبة لحل ازمات النساء والفتيات في العالم الاسلامي.

انتهي ** ح ع

