شركة إيرانية تبني جسراً حدودياً بين أرمينيا وجورجيا

وخلال مراسيم توقيع مذكرة التفاهم بين أرمينيا وجورجيا لبناء الجسر الحدودي بينهما اليوم الإثنين أشاد السفير الإيراني لدي أرمينيا كاظم سجادي بقدرات الخبراء والمهندسين الإيرانيين في بناء الجسور والأنفاق والسدود الكبيرة.

واشار سجادي إلي إنه وفي حال قامت الشركات والمصارف الأجنبية بتمويل بناء طريق ال 'شمال – جنوب' في أرمينيا فإن بإمكان الخبراء والمتخصصين الإيرانيين إنجاز هذا المشروع بأفضل وجه ممكن.

من جانبه اشار وزير النقل وتقنية المعلومات الأرميني 'واهان مارتيروسيان' إلي أن مناقصة بناء الجسر الحدودي رست علي الشركة الإيرانية من بين الشركات العالمية المشاركة.

وأعرب عن ثقته بأن الشركة الإيرانية سوف تسلم الجسر في الموعد المحدد وبأحسن جودة.

يذكر إن شركة 'آريانا' الإيرانية لبناء الأنفاق والجسور والسدود تعهد وخلال 19 شهراً ببناء الجسر المذكور.

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