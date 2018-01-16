مسؤول إيراني يؤكد ضرورة وضع خارطة طريق للتجارة بين إيران وعمان

طهران/15 كانون الثاني/يناير/إرنا-قال مساعد تطوير صادرات السلع والخدمات بمنظمة تطوير التجارة الإيرانية، انه نظرا للطاقات المتوفرة لدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان مقارنة بسائر بلدان المنطقة، من الضروري وضع خارطة لتطوير العلاقات التجارية للبلدين في حال تقديم التسهيلات اللازمة الي التجار الإيرانيين.

وأضاف 'محمد رضا مودودي' خلال لقائه ممثلي أكبر شركة معرضية في سلطنة عمان، ان أحد الآليات الأكثر كفاءة للتعريف بالطاقات والإستعدادات الإنتاجية والخدمية في أي بلد في الأسواق المعنية هو المعرض الذي من شأنه توفير الأرضية اللازمة لتطوير العلاقات الإقتصادية في حال التعريف به وإدارته بشكل جيد.
وتابع بالقول، إن تعزيز المعارض وخصخصتها عن طريق إستخدام كافة الطاقات الوطنية والإقليمية من شأنها أن تمهد الأرضية لحضور سائر البلدان وإستعراض آخر المعطيات والإبداعات الصناعية وعلي هذا الأساس فان السعي وراء عولمة المعارض الداخلية تعد من الأهداف الرئيسة لمنظمة تطوير التجارة الإيرانية.
واستمر مودودي، ان حضور وفد من سلطنة عمان للنشاط في صناعة المعارض بين البلدين من شأنه ان يمهد الأرضية الكفيلة لتطوير البني التحتية اللوجستية والنقل والمساهمة في مشاريع الإعمار والتبادل المعرفي والتقني.
واعتبر العلاقات الثقافية شرطا أساسيا لتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية وأضاف، ان الحصول علي معرفة شاملة عن الثقافة والتاريخ وهوية البلدان يؤدي الي تعزيز السعة الإنتاجية والتعاطي بين الوفود التجارية وانه لمن الضروري أن يحصل كل تاجر علي نوع خاص من المعرفة التي تؤدي الي تعزيز ثقته ورغبته في الإستثمار والتواجد في السوق المعنية وتطوير التعاطي الإقتصادي.
وحسب هذا المسؤول، إن هذا الموضوع يتطلب تعديل رؤية منفذي المعارض أن لا يفكروا فقط بنسبة مبيعات الجناح الخاص بهم فقط بل أن يعتبروه جزءا من عملية تطوير الصادرات.
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اقتصاد

منظمة تطوير التجارة الإيرانية

إيران وعمان

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مسؤول إيراني يؤكد ضرورة وضع خارطة طريق للتجارة بين إيران وعمان

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