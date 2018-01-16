إمكانيات الشحن الترانزيتي لموانئ البلاد وصلت إلي 20 مليون طن في السنة

وفي تصريح صحفي علي هامش منتدي النقل عبر السكك الحديدية في مدينة بهشهر ( شمال) اليوم الإثنين قال حسن زادة: في الوقت الحاضر يتم شحن 15 مليون طن من البضائع سنوياً من موانئ البلاد.

ولفت إلي أن مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية إزاحت جميع الموانع والقيود التي كانت قائمة أمام نقل البضائع الترانزيتية في الموانئ المختلفة.

وأضاف قائلاً: لقد تم إحداث إمكانيات جيدة في الموانئ الشمالية للبلاد وعلي الضفة الجنوبية لبحر قزوين مشيراً إلي إنه وبعد إحداث خط السكك الحديدية في المنطقة فإن هذه الإمكانيات ستزداد أكثر فأكثر.

واشار إلي أن مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية تقوم حالياً بإعداد مشروع حول تطوير السياحة والرحلات البحرية في مختلف موانئ البلاد لافتاً إلي أن المؤسسة عقدت مذكرتي تفاهم مع الشركات الإستثمارية في هذا المجال.

وفيما يخص الموانئ في جنوب البلاد لفت مساعد رئيس الموانئ والملاحة البحرية للشؤون الإقتصادية إلي أن هناك إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين الأجانب لتطوير الموانئ الجنوبية وخاصة ميناء جابهار بحيث عقدت إيران في المرحلة الأولي إتفاقية مع الهند لمدة 10 أعوام.

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