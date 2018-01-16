محادثات ايرانية – تركية لتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين

طهران / 15 كانون الثاني / يناير / ارنا – التقي وكيل محافظ البنك المركزي التركي 'مراد يوزل' والوفد المرافق، بمساعد رئيس البنك المركزي الايراني 'سيد احمد عراقجي'، وبحث الجانبان في السبل الحديثة لتطوير التعاون بين البنوك الايرانية والتركية.

واعرب عراقجي في هذا اللقاء عن تقديره لما قدمته تركيا من تعاون مصرفي خلال الفترة السابقة، اكد علي تعزيز التعاون المصرفي تحقيقا للاهداف التي رصدها الرئيسان الايراني والتركي لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعامل التجاري الي 30 مليارد دولار سنويا بين البلدين.
وحول الآليات الحديثة لتنمية التعاون المصرفي اشار مساعد رئيس البنك المركزي الايراني الي اتفاقية تبادل العملة الصعة لكونها مدرجة علي سلم برامج البنكين المركزيين الايراني والتركي؛ معربا عن توقعه بتنفيذ هذه الخصة عبر توفر الظروف المواتية لها قريبا.
من جانبه، قال وكيل محافظ البنك المركزي التركي في هذا اللقاء ان تركيا تولي اهمية خاصة لتعزيز التعاون المصرفي مع ايران؛ مضيفا ان تنفيذ اتفاقية تبادل العملة الصعبة مع ايران يشكل قسما هاما من خطة انقرة الهادفة الي تنمية التعاون التجاري مع طهران.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

محادثات ايرانية – تركية

تعزيز التعاون المصرفي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

محادثات ايرانية – تركية لتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين

معظم المشاهدات

انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

بمشاركة وفود برلمانية من 44 بلدا؛

انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

ایران تدین الاعتداء الارهابی الذی ضرب بغداد الیوم

ایران تدین الاعتداء الارهابی الذی ضرب بغداد الیوم

الحكيم يجدد دعوته لحوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر

الحكيم يجدد دعوته لحوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر

لاریجانی یدعو ترامب الي التخلي عن التصریحات غیر المدروسة والمهینة

لاریجانی یدعو ترامب الي التخلي عن التصریحات غیر المدروسة والمهینة

الاعلان رسميا عن تشكيل التحالف الانتخابي الجديد (النصر للعراق)

في حوار خاص مع أرنا

الاعلان رسميا عن تشكيل التحالف الانتخابي الجديد (النصر للعراق)

أحدث الأخبار

ايران وسلوفينيا تؤكدان علي تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

ايران وسلوفينيا تؤكدان علي تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

ابتكار: النساء حصلن علي 67 بالمائة من فرص العمل الموفرة العام الماضي

ابتكار: النساء حصلن علي 67 بالمائة من فرص العمل الموفرة العام الماضي

لاريجاني: تصريحات ترامب السخيفة تكشف عن سجية قادة اميركا

خلال استقباله رئيس برلمان غينيا بيساو

لاريجاني: تصريحات ترامب السخيفة تكشف عن سجية قادة اميركا

لاريجاني: التطرف مشكلة العالم الاسلامي اليوم

خلال استقباله رئيس البرلمان الجزائري

لاريجاني: التطرف مشكلة العالم الاسلامي اليوم

رئيس البرلمان التركي: اميركا تدعم جماعة ارهابية ضد اخري

رئيس البرلمان التركي: اميركا تدعم جماعة ارهابية ضد اخري

موضوعات مرتبط