محادثات ايرانية – تركية لتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين

واعرب عراقجي في هذا اللقاء عن تقديره لما قدمته تركيا من تعاون مصرفي خلال الفترة السابقة، اكد علي تعزيز التعاون المصرفي تحقيقا للاهداف التي رصدها الرئيسان الايراني والتركي لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعامل التجاري الي 30 مليارد دولار سنويا بين البلدين.

وحول الآليات الحديثة لتنمية التعاون المصرفي اشار مساعد رئيس البنك المركزي الايراني الي اتفاقية تبادل العملة الصعة لكونها مدرجة علي سلم برامج البنكين المركزيين الايراني والتركي؛ معربا عن توقعه بتنفيذ هذه الخصة عبر توفر الظروف المواتية لها قريبا.

من جانبه، قال وكيل محافظ البنك المركزي التركي في هذا اللقاء ان تركيا تولي اهمية خاصة لتعزيز التعاون المصرفي مع ايران؛ مضيفا ان تنفيذ اتفاقية تبادل العملة الصعبة مع ايران يشكل قسما هاما من خطة انقرة الهادفة الي تنمية التعاون التجاري مع طهران.

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