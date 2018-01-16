جمعية الآشوريين تعرب عن تعاطفها مع ضحايا حادث ناقلة النفط المنكوبة سانجي

وفي برقية تعزية بالمناسبة بعثت بها اليوم الإثنين أعربت جمعية الآشوريين عن أملها بأن يتجاوز الشعب الإيراني هذه المحنة بالصبر والسلوان.

كما أعربت الجمعية عن أملها بأن تبذل الحكومة ومسؤولو البلاد قصاري جهدهم في سبيل تسكين الآلام التي تعرضت لها أسر الضحايا معتبرة نفسها شريكة في الألم والمصاب الذي تواجهه.

علماً بأن ناقلة نفط ايرانية إصطدمت في السادس من يناير بسفينة تجارية صينية هونغ كونغية في مياه الصين ما أدّي إلي وفاة 32 من طاقم السفينة الايرانية وإحتراقها بالكامل وغرقها والتي كانت تحمل130 الف طن من مكثفات الغاز متجهة إلي كوريا الجنوبية.

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