جمعية الآشوريين تعرب عن تعاطفها مع ضحايا حادث ناقلة النفط المنكوبة سانجي

طهران/ 15 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – قدمت جمعية الآشوريين في طهران تعازيها لآشوريي العالم والشعب الإيراني وأسر الضحايا الذين سقطوا في الحادث الذي تعرضت له ناقلة النفط الإيرانية المنكوبة سانجي في السواحل الصينية.

وفي برقية تعزية بالمناسبة بعثت بها اليوم الإثنين أعربت جمعية الآشوريين عن أملها بأن يتجاوز الشعب الإيراني هذه المحنة بالصبر والسلوان.
كما أعربت الجمعية عن أملها بأن تبذل الحكومة ومسؤولو البلاد قصاري جهدهم في سبيل تسكين الآلام التي تعرضت لها أسر الضحايا معتبرة نفسها شريكة في الألم والمصاب الذي تواجهه.
علماً بأن ناقلة نفط ايرانية إصطدمت في السادس من يناير بسفينة تجارية صينية هونغ كونغية في مياه الصين ما أدّي إلي وفاة 32 من طاقم السفينة الايرانية وإحتراقها بالكامل وغرقها والتي كانت تحمل130 الف طن من مكثفات الغاز متجهة إلي كوريا الجنوبية.
انتهي ** ا ح** 1837



برچسب ها

كليات

إيران

طهران

آشوريين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جمعية الآشوريين تعرب عن تعاطفها مع ضحايا حادث ناقلة النفط المنكوبة سانجي

معظم المشاهدات

انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

بمشاركة وفود برلمانية من 44 بلدا؛

انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

ایران تدین الاعتداء الارهابی الذی ضرب بغداد الیوم

ایران تدین الاعتداء الارهابی الذی ضرب بغداد الیوم

الحكيم يجدد دعوته لحوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر

الحكيم يجدد دعوته لحوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر

لاریجانی یدعو ترامب الي التخلي عن التصریحات غیر المدروسة والمهینة

لاریجانی یدعو ترامب الي التخلي عن التصریحات غیر المدروسة والمهینة

الاعلان رسميا عن تشكيل التحالف الانتخابي الجديد (النصر للعراق)

في حوار خاص مع أرنا

الاعلان رسميا عن تشكيل التحالف الانتخابي الجديد (النصر للعراق)

أحدث الأخبار

ايران وسلوفينيا تؤكدان علي تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

ايران وسلوفينيا تؤكدان علي تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

ابتكار: النساء حصلن علي 67 بالمائة من فرص العمل الموفرة العام الماضي

ابتكار: النساء حصلن علي 67 بالمائة من فرص العمل الموفرة العام الماضي

لاريجاني: تصريحات ترامب السخيفة تكشف عن سجية قادة اميركا

خلال استقباله رئيس برلمان غينيا بيساو

لاريجاني: تصريحات ترامب السخيفة تكشف عن سجية قادة اميركا

لاريجاني: التطرف مشكلة العالم الاسلامي اليوم

خلال استقباله رئيس البرلمان الجزائري

لاريجاني: التطرف مشكلة العالم الاسلامي اليوم

رئيس البرلمان التركي: اميركا تدعم جماعة ارهابية ضد اخري

رئيس البرلمان التركي: اميركا تدعم جماعة ارهابية ضد اخري

موضوعات مرتبط