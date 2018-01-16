ملتقي الحوار الثقافي بين ايران وشبه القارة الهندية ينهي اعماله في مشهد

وقال ' محمدرضا هاشمي' رئيس لجنة الحوار الثقافي بين ايران وشبه القارة الهندية ان شعوب المنطقة مثل ركاب سفينة مصيرها مشترك لذا يجب عليها التعاون والتقارب للتغلب علي الاختلافات وان هذه الاجتماعات الثقافية هي التي تجمعنا وتقربنا مع بعضنا الاخر.

واشار الي النشاطات الثقافية والتي تمهد الارضية اللازمة للعلاقات الاجتماعية والثقافية والفنية وحتي السياسية وقال: يجب ان لاتكون الثقافة سياسية بل يمكن جعل السياسة ثقافية وهذه احدي مهام منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال هاشمي : ستكون دولة بنغلادش التي تم انتخابها من بين ممثلي الدول الست المشاركة في الملتقي، الراعية للملتقي الاسيوي خلال العام القادم .

وتحت عنوان ( التراث العرفاني والادبي المشترك .. الامكانيات والفرص) عقد في مدينة مشهد في جامعة فردوسي - كلية الالهيات - ملتقي الحوار الثقافي بين ايران وشبه القارة الهندية بحضور 70 عالما ومفكرا من 20 دولة اسيوية .

انتهي **م م** 1837

