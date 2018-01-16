خلال لقائه نائب رئيس البرلمان الطاجيكستاني؛

لاريجاني يشدد علي ضرورة إعادة النظر في الرسوم الجمركية بين إيران وطاجيكستان

طهران/ 15 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – شدد رئيس مجلس الشوري الإسلامي علي لاريجاني علي ضرورة إعادة النظر في الرسوم الجمركية بين إيران وطاجيكستان مشيراً إلي أن هذه الخطوة تساعد علي تسهيل عملية الإستثمار بين البلدين.

وخلال استقباله نائب رئيس البرلمان الطاجيكستاني 'عزيزي' اليوم الإثنين علي هامش إنعقاد المؤتمر الثالث عشر للبرلمانات الإسلامية شدد لاريجاني علي ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تخفيض الرسوم الجمركية بين البلدين.
وشدد علي أهمية الإلتفات إلي القضايا الأمنية التي تهم البلدين الجارين وقال: إن من القضايا ذات الإهتمام المشترك قضية الإرهاب والمخدرات.
واشار إلي أهمية تطوير العلاقات الإقتصادية مشيراً إلي رغبة رجال الأعمال الإيرانيين في الإستثمار في طاجيكستان نظراً للتقارب الثقافي واللغوي بين البلدين.
من جانبه شدد نائب رئيس البرلمان الطاجيكستاني 'عزيزي' علي أهمية العلاقات بين إيران وطاجيكستان مشيراً إلي أن البلدين جاران وصديقان وشقيقان وإن طاجيكستان ترغب بقوة بتطوير العلاقات مع إيران.
وأعرب عن أمله بأن تسعي جميع الدول الإسلامية إلي تطوير العلاقات فيما بينها بعيداً عن التوترات والأزمات.
يذكر ان مؤتمر برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في نسخته الـ13، سيعقد يوم غد الثلاثاء بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري الاسلامي، علي ان تختتم اعماله يوم الاربعاء باصدار بيان ختامي.
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لاريجاني يشدد علي ضرورة إعادة النظر في الرسوم الجمركية بين إيران وطاجيكستان

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