لأول مرة.. السجاد الإيراني يشارك في معرض الأثاث في كولونيا

طهران/15 كانون الثاني/يناير/إرنا-بدأ المعرض الدولي الثامن والستون للأثاث والديكورات الداخلية في مدينة كولونيا الألمانية اليوم الإثنين بمشاركة المركز الوطني للسجاد الإيراني لأول مرة.

ويستمر هذا المعرض الذي يعد من أقدم المعارض المختصة في مجال الديكورات الداخلية والأثاث في العالم حتي 21 من الشهر الجاري.
وتشارك في المعرض شركات من 51 بلدا بما فيها البوسنة والهرسك والبرازيل وبلجيكا وأذربيجان والنمسا وكرواتيا وجمهورية الصين الشعبية وكندا وبلغاريا وفنلندا وإندونيسيا وإيطاليا وأوكرانيا وتركيا وتايوان وماليزيا وروسيا ولوكسمبورغ وبريطانيا وأمريكا.
وخلال الثمانية أشهر الأولي للعام الجاري( بدا في 21 اذار - مارس الماضي) تم تصدير ما تفوق قيمته 269 مليون دولار من السجاد اليدوي الإيراني الي مختلف جهات التصدير فيما يظهر نموا بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
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اقتصاد

السجاد اليدوي الايراني

كولونيا

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لأول مرة.. السجاد الإيراني يشارك في معرض الأثاث في كولونيا

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