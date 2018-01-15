سيقام رالي الدول الاسلامية للنساء في ايران

جرجان / 15 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- قال 'محمود صيدانلو' رئيس اتحاد ايران لسباق الدراجات النارية والسيارات اليوم الاثنين انه نظرا لانتخاب مدينة تبريز عاصمة السياحة للدول الاسلامية للعام 2018 سيتم تنظيم رالي الدول الاسلامية للنساء فيها.

واضاف ' صيدانلو' في تصريح له انه تم التفاوض مع الاتحاد الدولي للرالي وحصل اتفاق علي تنظيم السباق في شهر ايلول/ سبتمر 2018 في مدينة تبريز الايرانية (شمال غرب).
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

ورزش

رالي

الدول الاسلامية

تبريز

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سيقام رالي الدول الاسلامية للنساء في ايران

معظم المشاهدات

عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

لاريجاني: البرلمان لن يوافق ابدا علي إدخال أية تعديلات علي بنية الاتفاق النووي

لاريجاني: البرلمان لن يوافق ابدا علي إدخال أية تعديلات علي بنية الاتفاق النووي

رئیس الجمهوریة: من أثاروا الفوضی فی الشرق الاوسط لایتمتعون بفهم سلیم عن الدین والعلوم الاجتماعیة

رئیس الجمهوریة: من أثاروا الفوضی فی الشرق الاوسط لایتمتعون بفهم سلیم عن الدین والعلوم الاجتماعیة

مجلس الوزراء یعلن الحداد العام غداً الإثنین

عقب نبأ رحیل البحارة الإیرانیین؛

مجلس الوزراء یعلن الحداد العام غداً الإثنین

تصدير 1900 حاوية مواد غذائية من بندرلنكة الايراني الي قطر

تصدير 1900 حاوية مواد غذائية من بندرلنكة الايراني الي قطر

أحدث الأخبار

لاريجاني : مقاومة الشعب السوري جديرة بالثناء

لدي استقباله رئيس مجلس النواب السوري؛

لاريجاني : مقاومة الشعب السوري جديرة بالثناء

سيقام رالي الدول الاسلامية للنساء في ايران

سيقام رالي الدول الاسلامية للنساء في ايران

طالبة ايرانية تحرز ذهبية الكاراتيه في المسابقات الاسيوية في باكو

طالبة ايرانية تحرز ذهبية الكاراتيه في المسابقات الاسيوية في باكو

رئيس البرلمان المالي يعرب عن تعاطفه مع الشعب الايراني

إثر حادث ناقلة النفط الايرانية سانتشي:

رئيس البرلمان المالي يعرب عن تعاطفه مع الشعب الايراني

رئيس مجلس الشعب السوري: مؤتمر برلمانات الدول الاسلامية يلعب دورا مهما في تعزيز القضايا الاقليمية

رئيس مجلس الشعب السوري: مؤتمر برلمانات الدول الاسلامية يلعب دورا مهما في تعزيز القضايا الاقليمية

موضوعات مرتبط