سيقام رالي الدول الاسلامية للنساء في ايران

واضاف ' صيدانلو' في تصريح له انه تم التفاوض مع الاتحاد الدولي للرالي وحصل اتفاق علي تنظيم السباق في شهر ايلول/ سبتمر 2018 في مدينة تبريز الايرانية (شمال غرب).

انتهي**م م** 1837

