سيقام رالي الدول الاسلامية للنساء في ايران

جرجان / 15 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- قال 'محمود صيدانلو' رئيس اتحاد ايران لسباق الدراجات النارية والسيارات اليوم الاثنين انه نظرا لانتخاب مدينة تبريز عاصمة السياحة للدول الاسلامية للعام 2018 سيتم تنظيم رالي الدول الاسلامية للنساء فيها.
واضاف ' صيدانلو' في تصريح له انه تم التفاوض مع الاتحاد الدولي للرالي وحصل اتفاق علي تنظيم السباق في شهر ايلول/ سبتمر 2018 في مدينة تبريز الايرانية (شمال غرب).انتهي**م م** 1837
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