طالبة ايرانية تحرز ذهبية الكاراتيه في المسابقات الاسيوية في باكو

استارا /15كانون الثاني/ يناير/ ارنا- احرزت طالبة الصف الرابع الابتدائي' الناز شريفي' الميدالية الذهبية بعد فوزها باللقب في المسابقات الاسيوية للكاراتيه التي اقيمت في العاصمة الاذربيجانية باكو.

وذكرت العلاقات العامة لدائرة التربية والتعليم في تالش التابعة لمحافظة جيلان ( شمال ايران) ان الطالبة ' الناز شريفي' فازت في مسابقتها الاولي علي لاعبة من البلد المضيف جمهورية اذربيجان بنتيجة 9-0 خلال 20ثانية وفي مسابقتها الثانية علي لاعبة من اوزبكستان بنتيجة مماثلة باقل من 20 ثانية وفي لقائها الثالث فازت علي لاعبة اخري من جمهورية اذربيجان لتحتل المركز الاول والفوز بالميدالية الذهبية.
واقيمت مسابقات الكاراتيه الاسيوية ( 2018 كاس باكو) في العاصمة الاذربيجانية بمشاركة منتخبات من خمس دول.
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ورزش

كاراته

الناز شريفي

الميدالية الذهبية

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طالبة ايرانية تحرز ذهبية الكاراتيه في المسابقات الاسيوية في باكو

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