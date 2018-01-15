رئيس مجلس الشعب السوري: مؤتمر برلمانات الدول الاسلامية يلعب دورا مهما في تعزيز القضايا الاقليمية

طهران/15كانون الثاني/يناير/ارنا- اكد رئيس مجلس الشعب السوري «حموده صباغ» ان انعقاد المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يلعب دورا مهما في تعزيز القضايا الاقليمية.

وعلي هامش الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في نسخته الـ 13 بطهران، قال صباغ اليوم الاثنين ان برامج هذا المؤتمر يمضي الي الامام حسب جدول الاعمال المخطط له وسيتم خلال هذا المؤتمر مناقشة قضايا في غاية الاهمية.
واعرب عن امله بان يثمر المؤتمر عن نتائج ايجابية باعتباره يلعب دورا مهما في تناول القضايا الاقليمية و دفعها الي الامام.
يذكر ان مؤتمر برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في نسخته الـ13، سيعقد يوم غد الثلاثاء بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري الاسلامي، علي ان تختتم اعماله يوم الاربعاء باصدار بيان ختامي.
انتهي**1110 ** 1837



برچسب ها

سياسي

صباع

المجلس السوري

البرلمانات الاسلامية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس مجلس الشعب السوري: مؤتمر برلمانات الدول الاسلامية يلعب دورا مهما في تعزيز القضايا الاقليمية

معظم المشاهدات

عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

عراقجی: ایران استطاعت فرض العزلة علي امیركا بشان الاتفاق النووی

لاريجاني: البرلمان لن يوافق ابدا علي إدخال أية تعديلات علي بنية الاتفاق النووي

لاريجاني: البرلمان لن يوافق ابدا علي إدخال أية تعديلات علي بنية الاتفاق النووي

رئیس الجمهوریة: من أثاروا الفوضی فی الشرق الاوسط لایتمتعون بفهم سلیم عن الدین والعلوم الاجتماعیة

رئیس الجمهوریة: من أثاروا الفوضی فی الشرق الاوسط لایتمتعون بفهم سلیم عن الدین والعلوم الاجتماعیة

مجلس الوزراء یعلن الحداد العام غداً الإثنین

عقب نبأ رحیل البحارة الإیرانیین؛

مجلس الوزراء یعلن الحداد العام غداً الإثنین

تصدير 1900 حاوية مواد غذائية من بندرلنكة الايراني الي قطر

تصدير 1900 حاوية مواد غذائية من بندرلنكة الايراني الي قطر

أحدث الأخبار

لاريجاني: علي الدول الإسلامية الحد من إتساع رقعة الخلافات

خلال إستقباله رئيس مجلس الشوري العماني؛

لاريجاني: علي الدول الإسلامية الحد من إتساع رقعة الخلافات

لاريجاني : مقاومة الشعب السوري جديرة بالثناء

لدي استقباله رئيس مجلس النواب السوري؛

لاريجاني : مقاومة الشعب السوري جديرة بالثناء

سيقام رالي الدول الاسلامية للنساء في ايران

سيقام رالي الدول الاسلامية للنساء في ايران

طالبة ايرانية تحرز ذهبية الكاراتيه في المسابقات الاسيوية في باكو

طالبة ايرانية تحرز ذهبية الكاراتيه في المسابقات الاسيوية في باكو

رئيس البرلمان المالي يعرب عن تعاطفه مع الشعب الايراني

إثر حادث ناقلة النفط الايرانية سانتشي:

رئيس البرلمان المالي يعرب عن تعاطفه مع الشعب الايراني

موضوعات مرتبط