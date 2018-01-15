رئيس مجلس الشعب السوري: مؤتمر برلمانات الدول الاسلامية يلعب دورا مهما في تعزيز القضايا الاقليمية

وعلي هامش الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في نسخته الـ 13 بطهران، قال صباغ اليوم الاثنين ان برامج هذا المؤتمر يمضي الي الامام حسب جدول الاعمال المخطط له وسيتم خلال هذا المؤتمر مناقشة قضايا في غاية الاهمية.

واعرب عن امله بان يثمر المؤتمر عن نتائج ايجابية باعتباره يلعب دورا مهما في تناول القضايا الاقليمية و دفعها الي الامام.

يذكر ان مؤتمر برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في نسخته الـ13، سيعقد يوم غد الثلاثاء بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري الاسلامي، علي ان تختتم اعماله يوم الاربعاء باصدار بيان ختامي.

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