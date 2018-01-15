قيادي في 'الجبهة الشعبية' : خطاب الرئيس 'عباس' لا ينسجم و خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، اعتبر 'مهنا' أن ما تضمنه الخطاب لا ينسجم مع المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الوطنية.

وأضاف، 'استمعنا لخطاب استغرق قرابة ثلاث ساعات، غالبيته تم تكريسه لاستعراض محطات تاريخية ، باستثناء الدقائق العشر الأخيرة التي خُصّصت للوقوف علي العنوان المحدد لهذا الاجتماع، وهو كيفية مواجهة القرارات العدائية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال المدينة المقدسة ، ومستقبلها !'.

واستغرب القيادي 'الجبهاوي' غياب التصورات الواضحة عن هذا الخطاب، فضلاً عن غياب المواقف المباشرة بشأن القضايا المثارة اليوم، والتي تتصل بمصير اتفاق 'أوسلو' للتسوية، وملحقاته الأمنية ، والاقتصادية ، وغيرها ، إلي جانب الدعوات المتصاعدة لمغادرة مربع المفاوضات العقيمة.

وتابع 'مهنا' القول، :'الرئيس عباس لم يتجاوز التوقعات، وقد تحدث بصيغ مُبهمة، و غير محددة ، وهو أمر في الحقيقة لا ينسجم إطلاقاً مع خطورة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية بهدف تصفيتها نهائياً تماشياً مع رؤي القوي الاستعمارية، التي باتت حاضرة في أجندة الكثيرين من المتنفذين العرب المتساوقين مع المشروع الإحلالي'.

و رأي القيادي الفلسطيني أن هناك حاجة ملحة الآن - وأكثر من أي وقت مضي- للتحرك بصورة جماعية تشمل كل القوي والفصائل لجهة تشكيل مرجعية وطنية موحدة تأخذ علي عاتقها النهوض بالحالة السياسية، و ترميم البيت الداخلي وتمتينه كي يكون قادراً علي إحباط المساعي التصفوية المتلاحقة، والتي لن تتوقف عند ما وصلت إليه اليوم عبر ما تسمي 'صفقة القرن'.

إشارة إلي أن خطاب رئيس السلطة في افتتاح أعمال مركزي 'منظمة التحرير' الفلسطينية لاقي تحفظات من جانب حركتي 'حماس'، 'الجهاد الإسلامي'، بسبب التهجم عليهما، وانتقاد اعتذارهما عن حضور اجتماعات المجلس.

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