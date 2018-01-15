معارضة مسلمي الهند لزيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني الي بلدهم

واضاف مولانا 'عبيد عباس زيدي' امام جمعة نيودلهي في لقاء خاص مع مراسل وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (ارنا): ان الكيان الصهيوني اتخذ منحي العداء للمسلمين وعلي الاخص مسلمي فلسطين ويقوم بقتل الشعب الفلسطيني بدعم من امريكا والسعودية واكد علي ان المسلمين في الهند معارضة الكيان الصهيوني لانه يقوم بأضطهاد الشعب الفلسطيني المظلوم ولايسمح لهم بالصلاة في قبلة المسلمين الاولي وهي القدس الشريف.

واضاف ان مسلمي الهند وبسبب سياسة الاضطهاد التي ينتهجها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني فهم يعارضون بشدة زيارة الاخير الي بلدهم وطالبوا حكومتهم بالغائها.

رئيس وزراء الكيان الصهيوني كان قد وصل يوم امس الي الهند وكان في استقباله نظيره الهندي 'نارندا مودي'

وقد ابدي الكثير من الصحفيين والمحللين والاحزاب في الهند معارضتهم للزيارة و نظم مسلمو الهند العديد من المظاهرات في مختلف المدن الهندية تنديدا بزيارة رئيس وزراء كيان الاحتلال .

انتهي**م م**2344

