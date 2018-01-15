باحث لبناني: لا بد من استمرارية الاتفاق النووي

و اكد سامي نادر ان الضغوطات الاوروبية اضافة الي رأي مستشاري ترامب ساهما باتخاذ قرار تمديد تعليق العقوبات تجاه ايران.

واعتبر نادر في حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان الرئيس الاميركي يريد اعادة النظر بمجموعة بنود نص عليها الاتفاق وابرزها تحديد سقف زمني يبلغ ال12 عام .

وفيما يلي نص المقابلة:

*ارنا: ما هي قراءتك لقرار الرئيس الاميركي القاضي بتمديد تعليق العقوبات ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية؟

**سامي نادر: القرار متوقع لانه ليس بالسهولة ان يخرج ترامب من اتفاق وافقت عليه الادارة السابقة ولا بد من استمراريته . كما اننا لا يمكن ان نسقط من الحسابات عاملين : الاول مرتبط بالاطراف الخمسة الموقعين علي الاتفاق والذين اثبتوا التزامهم به ويعتبرون انه يؤمن اهدافه اي ابعاد خطر السلاح النووي. والثاني هو ان اركان البيت الابيض، وهم من ضمن فريق الرئيس الاميركي اي وزير الدفاع ماتيس ومستشار الامن القومي مك ماستر ووزير الامن الداخلي جون كيلي، يؤيدون الاتفاق ويعتبرونه يؤدي وظيفته وذلك علي الرغم من انهم يرون في ايران تهديدا لواشنطن لذلك كانت العقوبات التي اتت تحت عناوين مختلفة عن العنوان النووي مثل حقوق الانسان والصواريخ البالستية.

*ارنا: ماذا يريد ترامب تحديدا من كل هذا الاداء تجاه الاتفاق النووي ؟

**سامي نادر: ترامب لا يريد برأيي الغاء الاتفاق بل يريد تعديله وتعزيز بعض المواد . وهناك ثلاث نقاط يريد العمل من اجل تغييرها . النقطة الاولي مرتبطة بالسقف الزمني المحدد بـ 12 عام . هو يريد اتفاق دون تحديد مهلة زمنية تسمح لايران بمعاودة نشاطها النووي بعد انقضائها اما النقطة الثانية فهي جعل الصواريخ البالستية جزءا من الاتفاق والنقطة الثالثة مرتبطة بزيارات المنشآت النووية . اعتقد ان النقطتين الثانية والثالثة يمكن الوصول الي تفاهمات حولهما الا ان المشكلة تكمن في النقطة الاولي التي تبدو صعبة ومن غير السهل الوصول الي نقطة تفاهم حولها .

*ارنا: الي اي حد برأيك ساهم الموقف الاوروبي بالضغط علي الرئيس الاميركي ؟

**سامي نادر: اكيد الاوروبيون ضغطوا ولكن ترامب يصعّد من اجل عناوين اخري . الاوروبيون محقون عندما يقولون ان ايران التزمت بالشروط المطلوبة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد علي هذا الامر. لغة العقل تقول ان ايران ملتزمة والا لكان الكونغرس الاميركي اول المعترضين والرافضين لتمديد تعليق العقوبات . ولا ننسي المصالح الاوروبية الاقتصادية في ايران اضافة الي رغبة اوروبية بان يكونوا شركاء في عملية وفي اعادة اعمار سوريا . اعود واكرر ان ترامب يقول ان الاتفاق سيء ولا يقول ان ايران لا تلتزم .

*ارنا: هل ساهمت الاوضاع الداخلية للرئيس الاميركي خاصة بعد صدور كتاب وولف باتخاذه قراره ؟

**سامي نادر: لا اعتقد ان هناك علاقة مباشرة بين الكتاب وبين هذا القرار . علي العكس برأيي ان ترامب استفاد من الكتاب ولكنه تضرر من كلامه الاخير المسيء بحق الدول الافريقية .

*ارنا: ماذا عن مستقبل الاتفاق النووي وهل يلتزم ترامب بما ذكره عن ان تمديد تعليق العقوبات ستم للمرة الاخيرة ؟

**سامي نادر: نعم لا يمكن للرئيس الاميركي الا ان يلتزم بكلامه وبالتالي هو لن يجدد هذا القرار .

*ارنا: ما المتوقع عندها ؟

**سامي نادر: سنكون مع أزمة جديدة سيتدخل الاوروبيون علي خطها وسنشهد شد حبال ومفاوضات للتوصل الي صياغات جديدة لاتفاق حول الصواريخ الباليستية والنقاط الاخري موضوع الخلاف . واتوقع دورا مهما لفرنسا خاصة في موضوع الصواريخ البالستية ويبدو ان الفرنسيين اخذوا علي عاتقهم البحث في هذه القضية التي تطرح اميركيا وايضا اقليميا وتحديدا من قبل السعودية .

انتهي**388** 2344

