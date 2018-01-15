لاریجانی یدعو ترامب الي التخلي عن التصریحات غیر المدروسة والمهینة

وفی كلمة له امام جلسة اللجنة العامة لاتحاد البرلمانات الاسلامیة المنعقدة الیوم الاثنین فی طهران، وفی معرض رده علي تصریحات ترامب المعیبة ضد بعض الدول، قال لاریجانی، من المؤسف ان ترامب اطلق مؤخرا تصریحات غیر مدروسة حول بعض الدول، وان هذه الكلمات المسیئة جدا والمشینة، فی هذه البرهة، تجرنا نحو همجیة حدیثة، تخرج الخطاب السیاسی عن حالته العادیة، وبدلا من التحدث باحترام، یتحدثون باحتقار وبخطاب مشین وباستعلاء مع شعوب العالم .

وبعد أن إعتبر لاریجانی هذا السلوك ناجماً عن قلة الوعی قال: إنّ هذه العبارات المستفزة تزید من غضب الشعوب وعلینا نحن كشعوب اسلامیة تقبیح واستنكار تصرفات كهذه. فلایحق لرئیس بلد توجیه إهانة لشعبٍ أفریقی أو غیر افریقی.

كما أعرب لاریجانی عن أسفه للغة التحقیریة الصادرة عن لسان الرئیس الامیركی حیال بعض الشعوب وخاطب الامریكیین قائلاً: علیكم تحسین سلوككم فمثل هذه الخطابات لاتصب فی مصلحة الصداقة والتعاون المستدام بین الدول بل تزید الفجوة والعداء بینها.

وبالنسبة لقضیة فلسطین قال علی لاریجانی أنّ هذا الملف هو الهاجس الاكبر لجمیع الدول الاسلامیة وهنالك رؤیة جادة نلمسها من جانب الدول والبرلمانات حیال فلسطین فلاننسی أنها القضیة الأهم فی العالم الاسلامی مشیراً إلی المؤامرات الكبیرة المحاكة ضد الفلسطینیین خلال السنوات الأخیرة ناصحاً بتوظیف هذا الإجتماع البرلمانی خیر توظیف لمساندة الشعب الفلسطینی.

وأوصی لاریجانی نواب ورؤساء البرلمانات المشاركة بأن یكون اتحاد برلمانات الدول الاسلامیة صوتاً للاُمة الاسلامیة موصلاً رسالة ونداء الشعب الفلسطینی للعالم.

هذا وشدد لاریجانی علی ضرورة الأخذ بعین الاعتبار الثروات والطاقات الهائلة المتوفرة لدی الدول الاسلامیة من مصادر طاقة وكوادر متخصصة وعلی أهمیة توظیفها كما شدد ایضاً علی ضرورة رفع مستوی التعاون الاقتصادی بین الدول الاسلامیة وتوفیر البنی الاقتصادیة لهذا المسار وقال: إنّ ایران وضعت التعاون الاقتصادی مع الدول الاسلامیة فی صدارة اولویاتها.

وخلال كلمته أشار لاریجانی الی قضیة الارهاب وتسلل الارهابیین من بلد إلی آخر وأضاف: مادامت بعض الدول تقف وراء القضایا الارهابیة ستكون الدول المسلمة عرضة للضرر. إنه علینا جمیعاً أن نتحد لمكافحة الإرهاب وها نحن لدینا فی ایران خبرات متنوعة فی مكافحة الارهاب ومستعدون كل الاستعداد للتعاون مع دول المنطقة فی هذا الصدد.

وأعرب لاریجانی عن تمنیاته بأن یأخذ هذا المؤتمر منحی ذا رؤیة مستقبلیة تجاه شتی القضایا مطالباً بحل الخلافات المتواجدة بین الدول التی افرزتها السنوات الأخیرة مستغرباً من قیام البعض بصب الزیت علی نار هذه الخلافات بدلاً عن معالجتها لافتاً انتباه الجمیع الی الإعتبار من الماضی.

هذا وقد شكر رئیس السلطة التشریعیة الایرانیة نظیره المالی الذی عزّاه بمناسبة وفاة طاقم ناقلة النفط الایرانیة فی میاه الصین.

انتهی** ع ج**2344

