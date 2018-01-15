انعقاد الاجتماع العشرين للجنة العامة التابعة لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في طهران

ويشارك في جلسة اللجنة العامة للبرلمانات الاسلامية، المنعقدة في فندق 'اسبينانس بالاس' بطهران، رؤساء ونواب رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية من 44 بلدا عضوا في منظمة التعاون الاسلامي .

كما يعقد اليوم، اجتماع السيدات النائبات في البرلمانات الاسلامية وجلسة مشاورات للمجموعة الافريقية والاسيوية.

وبدأ المؤتمر اعماله يوم السبت ويستمر خمسة ايام في طهران، وخصص اليومين الأول والثاني للمؤتمر، لعقد اجتماعات اللجان المختلفة بمافيها لجنة فلسطين الدائمة واجتماع تشاوري بين الأمناء العامين الاعضاء في البرلمانات، واجتماع تشاوري للمجموعة العربية، واللجنة التخصصية للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة حقوق الانسان والمرأة وشؤون الاسرة ، واللجنة التخصصية الدائمة للشؤون القانونية والثقافية وحوار الحضارات والاديان، واللجنة التخصصية الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئة.

مؤتمر برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في نسخته الـ13، سيعقد يوم غد الثلاثاء بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري الاسلامي، علي ان تختتم اعمال المؤتمر يوم الاربعاء باصدار بيان ختامي.

انتهي** 2344

