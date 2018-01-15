آية الله صافي كلبايكاني و نوري همداني يعزيان برحيل البحارة الايرانيين

قم/15كانون الثاني/يناير/ارنا- نعي المرجعان الدينيان آية الله لطف الله صافي كلبايكاني وآية الله حسين نوري همداني، في بيانين منفصلين، البحارة الايرانيين الذين قضوا في حادث ناقلة النفط «سانتشي» و قدما تعازيهما للشعب الايراني و اسر الضحايا.

ووصف اية الله صافي كلبايكاني ، رحيل البحارة الايرانيين الابطال في هذا الحادث، بالمصيبة الكبيرة التي افجعت قلوب الجميع، سائلا الباري تعالي أن يتغمدهم برحمته وغفرانه و يلهم ذويهم الصبر و السلوان.
كما اصدر المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني، بيانا قدم فيه تعازيه برحيل البحارة الايرانين في حادث ناقلة النفط الايرانية «سانتشي»، سائلا الصبر والسلوان لذوي الضحايا .
ودعا المسؤولين المعنيين بمتابعة هذا الحادث لمعرفة اسبابه و اتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتطبيب خواطر ذوي الضحايا.
يشار الي ان ناقلة النفط الايرانية (سانجي) اصطدمت في 6 يناير بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي ماأسفر عن نشوب النيران فيها وغرقها امس الاحد ماأدي الي مصرع جميع افراد طاقمها البالغ عددهم 32 شخصا.
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سياسي

البحارة الايرانيين

تعزية

آية الله نوري همداني

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آية الله صافي كلبايكاني و نوري همداني يعزيان برحيل البحارة الايرانيين

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