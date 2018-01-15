الإدميرال شمخاني ينعي البحارة الايرانيين الذين قضوا في حادث ناقلة النفط الايرانية

طهران / 15 كانون الثاني / يناير-إرنا – نعي أمين المجلس الاعلي للأمن القومي علي شمخاني في بيان، البحارة الايرانيين الذين قضوا في حادث مؤسف خلال أدائهم لمهامهم في ناقلة سانتشي.

وأضاف علي شمخاني في هذا البيان : بإعتباري عضواً صغيراً في هذه العائلة الكبيرة والمليئة بالمفاخر اقف اجلالا امام تضحيات بحارة ناقلة النفط الايرانيين واتقدم بالتعازي لوقوع هذه الحادثة المؤلمة واسال الله ان يتغمدهم بالرحمة والغفران ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
كما قدّم شمخاني خلال هذا البيان، التعازي والمواساة لعامة الشعب الايراني شاكراً جميع من بذلوا جل مساعيهم علي مدار الساعة لكشف مصير البحارة.
علماً بأن ناقلة نفط ايرانية إصطدمت في السادس من يناير بسفينة تجارية صينية هونغ كونغية في مياه الصين ما أدّي إلي وفاة 32 من طاقم السفينة الايرانية وإحتراقها بالكامل وغرقها والتي كانت تحمل130 الف طن من مكثفات الغاز متجهة إلي كوريا الجنوبية.
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الإدميرال شمخاني ينعي البحارة الايرانيين الذين قضوا في حادث ناقلة النفط الايرانية

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