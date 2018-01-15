26 قتیلا و95 جریحا فی حصیلة نهایة لتفجیر بغداد

طهران/ 15 كانون الثانی/ ینایر/ ارنا - افاد مصدر فی الشرطة العراقیة، الاثنین، بأن حصیلة التفجیر المزدوج فی ساحة الطیران وسط بغداد، انتهت عند 26 قتیلا و95 جریحا.

وقال المصدر فی حدیث لـ السومریة نیوز، ان 'حصیلة التفجیر المزدوج بواسطة انتحاریین اثنین اللذین استهدفا صباح الیوم مجموعة من العمال فی منطقة ساحة الطیران وسط بغداد، انتهت عند 26 قتیلا و95 جریحا'.
واضاف المصدر الذی طلب عدم الكشف عن اسمه، ان 'الجرحي نقلوا الي مستشفیات قریبة لتلقی العلاج وجثث القتلي الي الطب العدلی'، مشیرا الي ان 'القوات الامنیة فرضت طوقا مشددا تحسبا لای طارئ'.
وأعلنت وزارة الداخلیة العراقیة، الیوم الاثنین، ان انتحاریین یرتدیان حزامین ناسفین فجرا نفسیهما علي تجمع للعمال فی منطقة ساحة الطیران وسط بغداد، ما ادي الي مقتل 16 شخصا واصابة 65 اخرین.
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26 قتیلا و95 جریحا فی حصیلة نهایة لتفجیر بغداد

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