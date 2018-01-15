لجنة برلمانية اسلامية تصادق علي 14 قرارا في مجالات التبادل التجاري والبيئة

طهران / 15 كانون الثاني / يناير /ارنا-
وقعت اللجنة الدائمة الخاصة بالشؤون الاقتصادية والبيئة لاتحاد برلمانات الدول الاسلامية الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، خلال اجتماعها الاحد بطهران 14 قرارا حول محور زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري ومعالجة المشاكل البيئية.

وحضر الاجتماع مندوبون عن 12 دولة اسلامية صادقوا علي 14 قرارا وهي كالتالي: قراران عامّان تحت عنوان 'انتخاب مقرر اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئة' و'تقديم تقرير متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة'.
كما تمت المصادقة علي 4 قرارات في المجال الاقتصادي وهي عبارة عن :'زيادة التبادل التجاري وخفض العقبات والرسوم الجمركية بين دول منظمة التعاون الاسلامي' و'مواجهة اجراءات الحظر الاحادية ومتعددة الجوانب المفروضة ضد الدول الاعضاء' و'تفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال التنمية في العالم الاسلامي' و'دراسة الديون الخارجية للدول الاسلامية'.
كما تمت المصادقة علي 8 قرارات في مجال البيئة وهي 'البيئة والتنمية المستديمة' و'مكافحة التصحر خاصة في دول الساحل الافريقي' و'التعاون في مجال الحفاظ علي المصادر المائية في الدول الاعضاء' و'مواجهة الاعاصير الرملية والترابية' و'تعزيز التعاون في مجال حفظ البيئة ومواجهة التغييرات المناخية' و'التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الاعضاء في الاتحاد' و'دراسة مشروع احياء بحيرة تشاد' و'التعاون في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية'.
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اقتصاد

لجنة برلمانية اسلامية

التبادل التجاري والبيئة

منظمة التعاون الاسلامي

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لجنة برلمانية اسلامية تصادق علي 14 قرارا في مجالات التبادل التجاري والبيئة

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