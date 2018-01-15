حزب الله: دلالات واضحة لأصابع 'إسرائيل' في تفجير صيدا

بيروت/15 كانون الثاني/يناير/ارنا-دان ​حزب الله​ في لبنان التفجير الذي استهدف احد كوادر 'حماس' في صيدا معتبرا بان 'هذا التفجير من حيث توقيته ومكانه يحمل دلالات واضحة لأصابع العدو الإسرائيلي وعملائه لإثارة البلبة ونشر الذعر علي بوابة صيدا عاصمة الجنوب والمقاومة.'

وفي بيان له، لفت حزب الله إلي أن 'التفجير يأتي لبث الفتنة في مدينة صيدا واحداث فوضي بين ​فصائل المقاومة​ الفلسطينية، والجوار من القوي اللبنانية ولصرف النظر عن انتفاضة ​القدس​ الباسلة التي تؤرق الكيان الغاصب.'
و اضاف بان 'هذا الانفجار يضعنا كلبنانيين وفلسطينيين امام توحيد الصف وتجاوز الخلافات ، ويدعونا للإلتفاف حول ​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية المولجة بحماية أمن المواطنين، وكشف الفاعلين.'
وأكد أن 'التفجير الارهابي الصهيوني بفعلته هذه يريد حرف البوصلة عن القضية المركزية فلسطين وعاصمته القدس ولاجهاض غضب الانتفاضة المتوقدة مؤكدين علي خيار المقاومة في تحرير الارض وتحرير الاسري والمقدسات.'
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حزب الله: دلالات واضحة لأصابع

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