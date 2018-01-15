الحكيم يجدد دعوته لحوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر

بغداد / 15 كانون الثاني / يناير / ارنا - جدد السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي دعوته الي حوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر لانهاء حالة التوتر التي تشهدها المنطقة .

وذكر بيان لمكتبه تلقت (ارنا) نسخة منه، مساء الاحد، ان السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي وخلال استقباله السفير السعودي في بغداد عبدالعزيز الشمري 'جدد دعوته الي حوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر و يسهم في انهاء حالةَ التوتر التي تشهدها المنطقة' .
واضاف البيان ان الحكيم أكد خلال اللقاء علي ان 'العراق بعد هزيمة داعش عراق مختلف عن المرحلة السابقة حيث استطاعَ تجاوز الكثير من الأزمات وهذا ما يتضح في قراءة دول المنطقة والعالم لمستقبل العراق' .
واعرب عن ثقته 'بنجاحِ العراق في تحدي بناء الدولة والمؤسسات وتوفير الخدمات ليكون تتويجا لكل الانتصارات التي حققها العراقيون علي المستوي العسكري في مواجهة داعش الارهابي وعلي المستوي السياسي حين أصبحت وحدة العراق قناعة راسخة عند الجميع وضمانة لمصالحهم فضلا عن الانتصارِ المجتمعي المتمثل بالانتصارِ علي الطائفية' .
وشدد السيد عمار الحكيم علي' أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية واعمار المدن المحررة ومدن المحررين المضحين الذين بذلوا الدماء من أجل تحرير الارض' .
ودعا الحكيم الي 'تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات' .
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الحكيم يجدد دعوته لحوار اقليمي يضم العراق والسعوديةَ وايران وتركيا ومصر

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