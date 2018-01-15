الاعلان رسميا عن تشكيل التحالف الانتخابي الجديد (النصر للعراق)

وقال ابو رغيف في حوار خاص مع مراسل (ارنا)، مساء الاحد، ان 'كل ما صدر يوم امس لم يكن رسميا ولن تكن فيه أي تواقيع، اليوم وقبل اقل من ساعة تقريبا حسمنا الموضوع وكان وفد برئاسة سماحة السيد عمار الحكيم يمثل تيار الحكمة ووفد برئاسة السيد حيدر العبادي وانتهينا من وضع الاصول والارتكازات الاساسية لبرنامج هذا التحالف' .

ولفت الي ان هذا التحالف يضم 3 ائتلافات وهي ائتلاف (الحكمة) وهو ائتلاف السيد عمار الحكيم وائتلاف (الفتح) الذي هو ائتلاف المقاومة الاسلامية وائتلاف (النصر) الذي هو ائتلاف السيد حيدر العبادي، واضاف، تقريبا وصلنا الي تسمية نهائية لهذا التحالف وهو (النصر للعراق) وانشاء الله تمضي هذه التسمية.

وقال 'نعتقد ان الجميع اليوم مطالبون بتفعيل البرامج التي اطلقوها قبل بدأ الحديث عن الانتخابات' مؤكدا 'ندعو لقوائم عابرة واشترطنا في تيار الحكمة ان يكون هذا التحالف حاظنة سياسية لانضمام قوي وتيارات سياسية وطنية اخري بصرف النظر عن المكون والطائفة والمعتقد المهم هو برنامج الخدمة والحفاظ علي سيادة العراق وعلي مشروع العراق الذي نزف العراق من اجله طويلا' .

ولفت المتحدث بأسم تيار الحكمة الوطني العراقي الي ان 'المفاوضات لم تكن يسيرة وكان نقاش طويل ولم تكن سريعة ابدا، لكنها كانت سلسلة وكان هناك نقاش امتد لثلاثة ايام بلياليها للقياديين في الائتلافات الثلاث' معربا عن اعتقاده بان هناك تقاربا مسبقا وتفاهما في وجهات النظر (الحكمة) بما تمتلك من ثقل، والدكتور العبادي لما حققه من حضور، والمقاومة الاسلامية بما تمتلكه من مساحة واضحة لدي الشعب العراقي ولدي الجماهير.

واكد قائلا ان 'هذه الاطراف الثلاث ممكن ان تشكل حلقة وصل مهمة للمشروع العراقي الوطني القادم وممكن ان تشكل علامة طمأنة للجمهور وعلامة صحة وعافية' .

وحول المدة الزمنية الممنوحة من قبل مفوضية الانتخابات لتسمية التحالفات الجديدة قال ابو رغيف 'حتي هذه اللحظة اغلق الباب واعلنت التحالفات وانتهي الامر، نحن الان بصدد ان نتعرف في الايام القادمة علي اسماء المرشحين في هذه الانتخابات' .

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