التونسیون یحتفلون بذكري سقوط نظام بن علی والحكومة تعلن إصلاحات

واجتمعت فی الشارع التونسی، خاصة الشارع الرئیسی بالعاصمة التونسیة 'الحبیب بوریقیبة'، كل أطیاف المجتمع المدنی التونسی، من دیمقراطیین (نداء تونس)، وإسلامیین معتدلین (حزب النهضة) وسلفیین، للاحتفال بهذه الذكري الموافقة لإعلان الرئیس زین العابدین بن علی تنحیه عن السلطة فی 14 كانون الثانی / ینایر 2011، بعد ثورة الشارع التونسی التی اندلعت فی 17 كانون الأول / دیسمبر 2010.

وسبقت الاحتفالات بالذكري السابعة لسقوط نظام بن علی احتجاجات فی الشارع التونسی علي غلاء المعیشة وقانون الموازنة الذی أقرته الحكومة الذی یفرض زیادات فی أسعار الوقود وبعض المواد الاستهلاكیة ویفرض ضرائب جدیدة.

وقال مصدر موثوق من تونس إن 'الجبهة الشعبیة' (تحالف قوي الیسار وحزب التیار الدیمقراطی والحزب الجمهوری) قررت تنظیم مسیرة، عصر الیوم الأحد، للتندید بسیاسة الحكومة والقول بأن 'الثورة انحرفت عن مسارها'.

وقد اجتمع الرئیس التونسی 'الباجی قائد السبسی'، أمس السبت، مع الأحزاب السیاسیة الممثلة فی الحكومة وأهم تنظیمات المجتمع المدنی الموقعة علي 'وثیقة قرطاج' وعلي رأسها 'الإتحاد العام التونسی للشغل'، لدراسة مقترحاتهم حول إجراءات اجتماعیة ستصاحب قانون المالیة.

و'وثیقة قرطاج' اتفاق وقعته 9 أحزاب سیاسیة و3 تنظیمات وطنیة فی 13 تموز / یولیو 2016، عقب مقترح من الرئیس الباجی قاید السبسی بتشكیل الحكومة.

وقد شهد لقاء، أمس، التحاق 'الإتحاد الوطنی للمرأة' بوثیقة قرطاج، بینما غابت ثلاثة أحزاب سیاسیة هی 'آفاق تونس' و'الحزب الجمهوری' و'حركة الشعب'.

واتهم الرئیس التونسی الإعلام الأجنبی بتهویل الوضع وتضخیم الاحتجاجات التی وقعت الأسبوع الماضی، مؤكدا أن 'الحكومة قادرة علي السیطرة علي المشاكل'.

وأكد الأمین العام 'للإتحاد العام التونسی للشغل' نور الدین الشغل، أن 'الشباب، خاصة بالأحیاء الشعبیة، فی حاجة إلي لفتة تنمویة حقیقیة'، مشیرا إلي ضرورة 'إجراءات اجتماعیة مصاحبة لقانون المالیة، لتخفیف الضغط علي الطبقة الفقیرة والمهمشة'.

أما رئیس 'حركة النهضة' راشد الغنوشی، فاعتبر أن 'المطالبة بإسقاط قانون المالیة تفكیر فوضوی'، لكنه دعا بالمقابل الحكومة إلي 'استغلال ما لدیها من احتیاطات لتوفیر بعض الموارد یمكنها أن تعالج بعض المسائل، وأن تكون متنفسا، دون التفكیر فی إسقاط القانون أو بعض من فصوله'.

ولتهدئة هذه الاحتجاجات التی تحولت فی الأیام الماضیة إلي أحداث شغب وتخریب، قررت الحكومة التونسیة، أمس السبت، جملة من الإصلاحات الاجتماعیة، إذ أعلن وزیر الشؤون الاجتماعیة 'محمد الطرابلسی' إجراءات یبدأ تنفیذها فی نیسان / أبریل المقبل بهدف 'إرساء أرضیة وطنیة دنیا للحمایة الاجتماعیة'. ووفرت اعتمادات مالیة إضافیة بقیمة 100 ملیون دینار تونسی (1 دینار تونسی یساوی 0،4 دولار أمریكی).

وتشمل هذه الإصلاحات زیادة بـ 20 فی المائة فی منحة العائلات المعوزة ومضاعفة منحة أطفالها المعوقین وتمكین الشباب العاطل عن العمل من التغطیة الصحیة المجانیة، مع الرفع فی الحد الأدني لأجور المتقاعدین إلي 180 دینارا تونسیا.

كما تقرر - حسب الوزیر التونسی - تفعیل صندوق القروض السكنیة لفائدة ذوی الدخل غیر القار لمساعدة نصف ملیون تونسی للحصول علي السكن الاجتماعی اللائق.

ولتنفیذ حزمة هذه الإصلاحات التی تهدف إلي 'ضمان دخل أدني قار للعائلات الفقیرة وضمان التغطیة الصحیة لجمیع التونسیین والمساعدة علي توفیر السكن اللائق للعائلات. كما ینتظر أن تعلن الحكومة، الیوم الأحد، عن إجراءات أخري تتعلق بالتشغیل.

وعرفت تونس، منذ سقوط نظام زین العابدین بن علی، ست حكومات لم تستطع إعادة الاقتصاد التونسی إلي سكته الصحیحة، بسبب شح الموارد المالیة جراء تدهور الوضع الأمنی بفعل الاعتداءات الإرهابیة التی أثرت علي حركیة قطاع السیاحة المورد الأساسی للاقتصاد التونسی.

وقد تأثر التونسیون كثیرا بهذا الوضع الذی انجر عنه التضخم تجاوز نسبة 6 فی المائة فی أواخر المنصرم 2017.

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