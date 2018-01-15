الرئيس بوتفليقة يوقف قرار التخلي عن المؤسسات العمومية لصالح الخاصة

الجزائر / 14 كانون الثاني / يناير / إرنا-أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري 'يوسف يوسفي'، اليوم لأحد، بصفة رسمية تراجع الحكومة عن خصخصة المؤسسات الاقتصادية الحكومية.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية والصحف الجزائرية قد أشارت إلي أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر 'إلغاء خوصصة المؤسسات الذي أعلن، خلال لقاء ثلاثي جمع الحكومة ومنتدي رجال الأعمال ونقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منذ أسبوعين، تحت تسمية 'الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص'.
وقال وزير الصناعة يوسف يوسفي، في تصريح علي هامش زيارة إلي محافظة 'غيليزان' (300 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية)، إن 'رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو وحده من يقرر فتح رأسمال المؤسسات العمومية'، موضحا أن الرئيس قد 'نبه أعضاء الحكومة إلي ضرورة استشارته قبل فتح رأسمال الشركات العمومية وأن يبقي علي إطلاع بأي قرار'.
وأضاف يوسف يوسفي أن الرئيس بوتفليقة بلغ الحكومة بأن 'الاتفاق النهائي للخوصصة يخضع لموافقته الشخصية، مضيفا أنه وضع شروطا صارمة لعملية فتح رأس مال الشركات'.
ونشر موقع 'ألجيري1' الإخباري الذي كان أول من أعلن خبر إلغاء قرار الخصخصة، منذ يومين، نص التعليمة الرئاسية التي وقعها الأمين العام للرئاسة 'حبة العقبي'، جاء فيها أنه 'في إطار مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أن كل مشروع فتح رأسمال مؤسسة عامة أو تنازل عن أصولها يخضع إلي الموافقة المسبقة من رئيس الجمهورية، وأن القرار النهائي يبقي أيضا من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط.
وتفادي الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد التعليق عن قرار إلغاء خصخصة المؤسسات، لكنه أكد ما أعلن عنه وزير الصناعة يوسف يوسفي، وقال، في تصريح له 'إن القرارات الاقتصادية سترجع إلي رئيس الجمهورية'، مضيفا: 'نحن فخورون بأن يكون رئيس الجمهورية هو من يتخذ القرارات الاقتصادية'.
ورحب حزب العمال بهذا القرار، واعتبره علي لسان نائبه رمضان تعزيبت 'انتصارا جديدا للأمة'.
وقال رمضان تعزيبت، في تعليق علي صفحته في الفيسبوك: 'هناك بالفعل تعليمة من الرئاسة من أجل وقف خوصصة الشركات العمومية لصالح الأوليغارشية'، مضيفا 'هذا شيء نؤيده لأنه في مصلحة الأمة والعمال'، معتبرا أن 'نهب وبيع المؤسسات لم يحدث في أي اقتصاد في العالم'.
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اقتصاد

الجزائر

خوصصة المؤسسات الاقتصادية

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الرئيس بوتفليقة يوقف قرار التخلي عن المؤسسات العمومية لصالح الخاصة

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