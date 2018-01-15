عباس: لا نقبل بأميركا وسيطا للسلام وإسرائيل أنهت اتفاق أوسلو

بيروت/ 14 كانون الثاني/يناير/ارنا-قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لم تعد مقبولة كوسيط للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتا إلي أن إسرائيل قامت بإنهاء اتفاق أوسلو بإجراءاتها الأخيرة بشأن القدس.

وقال عباس في كلمته بمؤتمر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، “لا نقبل أن تكون أميركا وسيطا بيننا وبين إسرائيل”، مشيرا إلي أن الولايات المتحدة “تسعي إلي إبعاد ملف اللاجئين عن طاولة مفاوضات السلام”. وتابع أن “إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو، ونحن سلطة بدون سلطة واحتلال بدون كلفة ولن نقبل أن نبقي كذلك”.
فيما أكد أن الفلسطينيين لا يتدخلون في شئون الدول الأخري بقوله، “لا نتدخل بشؤون الدول العربية، ولا نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا”. وتابع، “القضية قومية والقضية أكبر منا، ولكن نحن أصحاب القرار الأول”.
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عباس: لا نقبل بأميركا وسيطا للسلام وإسرائيل أنهت اتفاق أوسلو

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