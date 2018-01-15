صورة للسيّد نصر الله والشهيد القائد عماد مغنية في ’تل أبيب’

بيروت/14 كانون الثاني/يناير/ارنا-نشر الإعلام الحربي صورة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والشهيد القائد عماد مغنية 'الحاج رضوان' في شارع 'نفتالي هرتس إيمبر' في 'تل أبيب' في فلسطين المحتلة.
وذلك في سياق الحرب الإعلامية التي يخوضها حزب الله ضد الكيان الصهيوني الغاصب.ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تعليق. وكان نصر الله قد وعد في وقت سابق أن المقاومة سوف تدخل مدينة القدس، خلال هذه الحقبة الزمنية.انتهي**2054 ** 2342
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