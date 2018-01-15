بركة بعد زيارة الجريح حمدان: استهدافه اعتداء علي حماس والوجود الفلسطيني في لبنان وسيادة لبنان

واعتبر بعدما عاد حمدان في مركز لبيب الطبي في صيدا ان “هذه الرسالة تحمل بصمات العدو الصهيوني الذي يريد ان ينقل الكاميرا من الداخل الفلسطيني الي الخارج لان هناك انتفاضة في فلسطين ضد اجراءاته وضد قرار ترامب”، وقال: “نحن حريصون علي السلم الاهلي في لبنان وعلي استقرار لبنان وعلي العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية، ونعتبر ان هذه الرسالة تحمل بصمات العدو الصهيوني الذي عودنا دائما ان ينقل المعركة الي ساحات اخري كما حصل سابقا عندما اغتال الاخ عزالدين الشيخ في دبي. ونحن نؤكد ان معركتنا ستبقي داخل فلسطين المحتلة وضد العدو الصهيوني”.

وقال ردا علي سؤال “محمد حمدان هو احد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حيث يقيم ويعمل ويحترم سيادة لبنان، واستهدافه هو استهداف لحماس وللوجود الفلسطيني ولاستقرار لبنان وهو اعتداء علي لبنان، ونحن نعلن اننا نتعاون مع الاجهزة الامنية اللبنانية للوصول الي كل الخيوط التي تقف وراء هذه الجريمة”. أضاف: “محمد حمدان هو احد كوادر حركة حماس في صيدا وعندما حصل الحادث سمعنا ان ابو حمزة حمدان هو من تم استهدافه، لكن بعد التدقيق بالمعلومات تبين انه احد كوادر حماس التنظيمية في صيدا، وليس هناك قرابة عائلية مع اسامة حمدان”.

انتهي**2054 ** 2342

