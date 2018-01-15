الفصائل الفلسطينية تدعو المجلس المركزي لاصدار قرارات ترتقي بطموحات الشعب الفلسطيني

وشارك المئات من الفلسطينين في تظاهرة دعت لها الفصائل بمسيرة شعبية في الجندي المجهول وسط مدينة غزة , تزامنا مع عقد المجلس جلسته الأولي مساء اليوم , مطالبين أعضاء المجلس المركزي بتحمل دورهم في الضغط علي السلطة الفلسطينية لتجاوز اتفاق أوسلوا وسرعة اتمام المصالحة .

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي , أحمد المدلل , ان القرارات التي سيخرج بها المجلس المركزي لن ترتقي بمستويات طموحات الشعب الفلسطيني في ظل انعقاده في رام الله التي تحاصرها دولة الاحتلال .

وطالب المدلل , أعضاء المجلس المركزي أن يتخذوا قرارات مصيرية تنصر القضية الفلسطينية و وضع استراتيجية فلسطينية شاملة وموحدة لمواجهة القرارات الامريكية اتجاه القدس .

وأردف , انه يجب علي الرئيس محمود عباس وقف التنسيق الامني الذي يضر بالمقاومة والقضية الفلسطينية و وقف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي والتي وصفها بالممفاوضات العبثية مع العدو ولن تجدي نفعا للقضية الفلسطينية .

ومن جهته , قال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية , اسماعيل رضوان , ان انعقاد المجلس المركزي تحت حراب الاحتلال يحدد سقف القرارات التي سيخرج بها المجلس , ودعا رضوان الي اتخاذ قرارات حاسمة ترتقي بمستوي التحدي والصراع مع الكيان الصهيوني .

وطالب القيادي الحمساوي , بانهاء حقبة أوسلو والاعتراف بفشلها و يجب الاسراع نحو تحقيق المصالحة الوطنية وهي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقة وثوابته الوطنية المسلوبة .

وأردف , ' انه يجب رفع العقوبات عن مدينة غزة وتعزيز صمود وثبات الشعب الفلسطيني اعتماد المقاومة بكافة أشكالها ' .

ومن جانبه , قال أبو حسن اشتيه , انه لا يمكن أن ترتقي قرارات المجلس المركزي بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني في ظل انعقاده تحت سقف دولة الاحتلال , في حين يتمني أن يحدث عكس ما يتوقعه من أجل دعم صمود أهل القدس وصمود الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة .

وأضاف , انه يجب تفعيل أطر منظمة التحرير الفلسطينية واعادة الاعتبار لقراراتها باعادة خيار الكفاح المسلح الذي لا بديل عنه وهو الخيار الأنجح لمقارعة الكيان الصهيوني .

*مراجعة سياسية

وفي ذات السياق دعا عضو القيادي في الجبهة الديموقراطي زياد جرغون إلي إجراء مراجعة سياسية شاملة للمشروع الوطني الفلسطيني منذ التوقيع علي اتفاق أوسلو، وتبني إستراتيجية وطنية جديدة وموحّدة، تضمن طي صفحة المفاوضات الثنائية العبثية تحت الرعاية الأمريكية المنفردة وخارج قرارات الشرعية الدولية ودون سقف زمني ملزم، كخيار وحيد، باتجاه تطوير الانتفاضة الشعبية نحو مقاومة شاملة في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

وشدد جرغون خلال مشاركته في الوقفة الجماهيرية التي نظمتها القوي الوطنية والإسلامية بساحة الجندي المجهول في مدينة غزة، علي وقع انطلاق أعمال المجلس المركزي الفلسطيني اليوم في رام الله، شدد علي أن أهم أعمدة الإستراتيجية الوطنية الجديدة هي فك الارتباط باتفاق أوسلو وبكل التزاماته وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتحرك دولياً لطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين وعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتوفير الحماية الدولية للشعب والقدس والأرض.

وجدد جرغون دعوته لعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف. وتطويرها لرسم أسس الوحدة الوطنية الفلسطينية الائتلافية التشاركية وآلياتها وبرنامجها، ومواصلة التحضير لتنظيم انتخابات شاملة رئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وطالب جرغون المجلس المركزي برفع العقوبات التي تطال موظفي السلطة الفلسطينية وقطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، وفك الحصار الإسرائيلي، وإنجاز اتفاق المصالحة، داعياً في الوقت نفسه إلي فتح معبر رفح للتخفيف عن معاناة شعبنا في قطاع غزة.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية ضرورة التمسك بحق العودة للاجئين إلي ديارهم وفق القرار الأممي 194، ورفض كافة المشاريع البديلة، وتطوير العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في العالم بما يمكن من تفعيل عمل دائرة شؤون اللاجئين، والتأكيد علي الواجب الوطني والأخلاقي لدعم الأسري والجرحي ورواتب أسر الشهداء. مطالباً بتشكيل المرجعية الوطنية الموحدة للقدس المحتلة علي أسس ائتلافية وتسليحها ببرنامج وموازنات مالية تعزز صمود أهلنا في القدس في مواجهة الحصار الإسرائيلي.

ودعا إلي تطوير العلاقة مع الحركة الشعبية العربية والمسلمة وبناء علاقات دولية علي أوسع نطاق وعلي أسس واضحة جوهرها التصدي لصفقة القرن.

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