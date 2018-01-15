ابتكار: مشروع قانون حماية المرأة من العنف يرتكز علي الرؤية الإسلامية

وخلال لقائها سفير سويسرا لدي طهران 'ماركوس لايتنر' اليوم الأحد، أشارت ابتكار إلي أن مشروع قانون حماية المرأة من العنف تم إعداده وهو في المراحل النهائية لافتة إلي إنه يتناول مسؤولية المرأة والرجل وأدوارهما المختلفة فيما يتعلق بالعمل والأسرة.

وصرحت، أن مشروع القانون ينطلق من الواقع والمشاكل الراهنة ويستند إلي الأبعاد الإجتماعية والأسرية المختلفة.

وأشارت مساعدة رئيس الجمهورية إلي أن بإمكان إيران وسويسرا أن تنهضا بمستوي تعاونهما الدولي في مجالات مثل دور المرأة في الحفاظ علي البيئة وزيادة مستوي الوعي لدي المرأة والمجتمع المدني والنشاطات التي تقوم بها المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص في مجال المرأة والأسرة والطفل والمشاكل التي تعاني منها المرأة المعيلة.

وشددت ابتكار علي ضرورة التعاون بين البلدين في مجال السينما والفن والفنون التقليدية والتجارة الإلكترونية ودعوة من وفد سويسري للمشاركة في الإجتماع المرتقب في مارس 2018.

من جانبه أعرب سفير سويسرا لدي طهران ماركوس لايتنر عن رغبة بلاده في التعاون مع إيران في المجالات المختلفة لاسيما الإقتصاد والقضايا المالية والبيئة والهجرة.

وشدد لايتنر علي أهمية المجتمع المدني والنشاطات النسوية التطوعية وتعزيز الثقة بالنفس لدي المراة بهدف تطوير نشاطاتها المختلفة.

انتهي ** ا ح/ ح ع **

