قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل البحارة الإيرانيين

وبحسب الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، فإن بيان سماحته جاء علي الشكل التالي :

اني اعرب عن خالص العزاء والمواساة الي الاسر الحزينة وذوي هؤلاء الاعزاء الذين قضوا اثر حادث الحريق وغرق ناقلة النفط المرير والمؤلم حقا؛ سائلا الله تعالي ان يمن عليهم بالصبر والسلوان.

لاشك ان هؤلاء الاعزاء قضوا في سبيل اداء الواجب وخدمة الوطن الامر الذي يبعث بالفخر والاعتزاز ولربما يقلل من عبئ هذا المصاب الجلل ويلقي السكينة علي قلوب الاسر الثكلي.

اسال الباري تعالي ان يتغمد هؤلاء (الضحايا) برحمته وغفرانه وان ينعم علي ذويهم بالصبر والاجر الجزيل.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

