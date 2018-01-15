برقيات عزاء لمسؤولين وشخصيات سياسية في ضحايا ناقلة النفط الإيرانية

وفي برقية تعزية علي صفحته في الإنستغرام، ذكر رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي : إن غرق ناقلة النفط الإيرانية سانجي ورحيل جميع بحارتها مدعاة للأسف وأصاب الشعب الإيراني بصدمة كبيرة؛ متنمياً الصبر والسلوان لأسرهم.

وفي برقية بالمناسبة ايضا، أعرب المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت عن اسفه لتعرض ناقلة النفط سانجي لهذا الحادث المؤلم؛ معرباً عن تعازيه بإستشهاد البحارة العاملين علي هذه الناقلة.

وأكد علي ضرورة بذل جميع الأجهزة التنفيذية للتعويض عن هذه المصيبة الكبيرة سائلاً الله تعالي أن يمنح أسر الضحايا الصبر والسلوان.

أما ممثل الآشوريين في مجلس الشوري الإسلامي 'يوناتن بت كليا' فقد اكد في برقية مماثلة، 'إن الأيام والليال المملوءة بالقلق لإنقاذ البحارة الإيرانيين الأبطال قد انتهت بهذه النهاية الأليمة التي ستخلد ذكراها عبر التاريخ'؛ لافتا الي إن 'المجتمع الآشوري يعرب عن تضامنه ومواساته مع الشعب الإيراني الكبير'.

من جانبه أعرب ممثل الأمم المتحدة في طهران 'جري لويس'، وفي تغريدة عبر صفحته الخاصة بتويتر، اعرب عن تضامنه مع الأسر التي فقدت أعزاءها في الحادث المؤلم الذي تعرضت له ناقلة النفط المنكوبة.

انتهي ** ا ح/ح ع **

