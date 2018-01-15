وصول جثتين للبحارة الإيرانيين مع الصندوق الأسود إلي شانغهاي

بكين / 14 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – وصلت عصر اليوم الاحد جثتان من البحارة الإيرانيين الذين قضوا اثر حادث ناقلة النفط سانجي، مع الصندوق الأسود الخاص بالسفينة إلي شانغهاي حيث جرت عمليات تسليم الجثتين إلي الجهات الطبية هناك.

وبحسب التقارير الواردة، فإنه من المقرر أن يتم إجراء تحاليل الحمض النووي علي الجثتين بهدف تحديد هويتهما.
وكان قد عثر الإثنين الماضي علي جسد بحار إيراني آخر علي مسافة ثلاثة أميال من مكان الحادث وتم نقله إلي شانغهاي.
أما الصندوق الأسود الذي وصل عصر اليوم إلي شانغهاي فقد تم تسليمه إلي منظمة الملاحة العالمية بحضور ممثلي دول الصين وبنما.
يذكر ان ناقلة النفط الايرانية 'سانجي' تعرضت لحادث الانفجار واشتعال النيران فيها إثر اصطدامها بسفينة شحن صينية مساء السبت الماضي (6 يناير الحالي) قبالة الساحل الشرقي لبحر الصين.
وفي تصريح اليوم الاحد لمراسل 'ارنا'، قال رئيس موسسة الموانئ والملاحة البحرية، المتحدث بأسم لجنة متابعة حادث ناقلة النفط الايرانية سانتشي 'محمد راستا' ان طاقم السفينة قضوا خلال الساعات الاولي من وقوع الحادث بسبب انتشار الغازات السامة و شدة الانفجار.
واضاف انه و رغم الجهود المتواصلة للسيطرة علي النيران المشتعلة فان الانفجارات المتتالية في مكان الحادث حالت دون انتشال جثث البحارة الايرانيين وان ناقلة النفط غرقت.
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وصول جثتين للبحارة الإيرانيين مع الصندوق الأسود إلي شانغهاي

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