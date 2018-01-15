المدير العام لشركة 'تايد واتر' يعلن :

توفّر الامكانية لتصنيع 40 بالمئة من السفن التجارية داخل البلاد

طهران/14 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال المدير العام لشركة تايد واتر القابضة الايرانية 'مهدي إعتصام'، انه نظرا للطاقات الموجودة في ايران، فإن الامكانية متوفرة لتصنيع 40 بالمئة من السفن التجارية داخل البلاد.

وفي تصريح للمراسلين اليوم الأحد، قال لفت اعتصام الي انه إنتاج صفائح الصلب والأقطاب الكهربائية والأصباغ البحرية والأسلاك والتجهيزات المستخدمة داخل مقصورة السفن؛ مصرحا ان الطاقات المناسبة متوفرة حاليا لتصنيع السفن والعوامات التجارية داخل البلاد.
وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار المسؤول الايراني الي إقامة الملتقي الخامس والعشرين للأجهزة الحكومية للملاحة البحرية في ميناء جابهار (جنوب شرق)، مبينا ان هذا الملتقي سيقام بمشاركة جميع المؤسسات البحرية داخل البلاد خلال يومي 30 و31 من يناير الحالي باستضافة شركة تايداواتر.
وحول محاور الملتقي اشار اعتصام الي 'الحفاظ علي البيئة البحرية' و'أساس التنمية المستديمة'، و'لوجستية الموانئ ودور القطاع الخاص في التنمية البحرية للبلاد' و'تطوير النقل البحري'، و'امن وسلامة الملاحة البحرية'.
ونوه المدير العام لشركة تايد واتر الي الطاقات المتوفرة لتنمية ميناء جابهار وقال، 'انه لمن دواعي السرور، انه بالتزامن مع تدشين المرحلة الاولي من مشروع تنمية ميناء جابهار، نشهد اليوم رسو السفن العابرة للقارات في هذا الميناء'.
إنتهي**أ م د/ ح ع**



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اقتصاد

ميناء جابهار

تايد واتر

السفن التجارية

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توفّر الامكانية لتصنيع 40 بالمئة من السفن التجارية داخل البلاد

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