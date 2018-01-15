البرلمان الایرانی یبحث تاسیس المجلس الأعلي لمكافحة غسیل الأموال

واوضح ملكشاهی قائلا أنه تم خلال الإجتماع بحث تعدیل مشروع قانون مكافحة غسیل الأموال؛ مشیراً إلي انه ومن بین 15 بندا ضمن المشروع، تم إقرار 5 بنود منها.

ولفت إلي أن أهم نقطة فی مشروع القانون الذی تم بحثه الیوم هو تشكیل مجلس أعلي لمكافحة غسل الأموال؛ لافتا الي ان المشاركین فی إجتماع اللجنة كانوا عبارة عن وزراء الإقتصاد والمالیة، والصناعة والمناجم، والامن، والداخلیة، والعدل والخارجیة، الي جانب رئیس البنك المركزی والنائب العام، ورئیس مؤسسة التفتیش فی البلاد.

وأشار ملكشاهی إلي أن الاجتماع بحث ایضا التنسیق بین الأجهزة المتعلقة بعملیة مكافحة غسیل الأموال ومعاقبة مصدر الجریمة إذا ما كان محلیاً أو خارجیاً.

انتهی ** ا ح/ ح ع **

